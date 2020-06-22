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Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни

Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизниАлександр МясниковФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни. В эфире программы «О самом главном» он призвал зрителей соблюдать «золотую середину».

Мясников рассмотрел фанатизм на примере расстройств пищевого поведения. Он сообщил, что неоднократно лечил пациентов с анорексией и булимией. «Самое главное — что ты ничего сделать не можешь. Ты можешь им восстановить электролитный обмен, ты можешь им дать здоровье, но все это, к сожалению, лечится только психиатрами», — отметил врач.

Он добавил, что в последние годы сильно возросла популярность здорового образа жизни, что привело к появлению другого расстройства — орторексии. «Человек в погоне за здоровым питанием начинает настолько фанатеть этим, что нарушает все принципы здорового питания. Он думает, чем меньше калорий, чем больше полезных продуктов, тем лучше, забывая о том, что в природе самое главное — это сбалансированность питания», — объяснил доктор.

Мясников предупредил зрителей, что фанатичное стремление к здоровью может принести вред. Эту ситуацию он рассмотрел на примере борьбы с повышенным давлением: «Вы можете давление спокойно, допустим, снизить до 140, а ниже вы должны удвоить дозу лекарств, чтобы снизить. Так надо ли давить? Потому что вы вступаете в ту зону, когда вред от увеличения дозы лекарств может быть больше, чем польза от того, что вы снизили свой сахар или давление на вот это чуть-чуть в стремлении попасть в книжную норму». Он призвал людей к «разумной умеренности» в еде, спорте, диетах, БАДах, «чистках» кишечника.

Ранее Мясников назвал самый опасный вид головной боли. По словам доктора, головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека. Он добавил, что надо срочно обратиться к врачу, если приступы головной боли сопровождаются ухудшением зрения, онемением конечностей или провисанием носогубной складки.

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По материалам: lenta.ru

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