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Дубай открывает границы для россиян и готов снизить цены на 50%

Дубай открывает границы для россиян и готов снизить цены на 50%

Эмират Дубай начнет принимать зарубежных туристов с 7 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства эмирата. На каких условиях Дубай готов принимать иностранных гостей и каковы перспективы восстановления российского турпотока – в нашем материале.


НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ДУБАЙ БУДЕТ ГОТОВ ПРИНЯТЬ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Дубай 7 июля откроет свои границы для въезда иностранных туристов, в том числе и для россиян. Прилетающие должны будут иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее 96 часов до прилета или сдать анализ в аэропортах Дубая. Необходимо будет иметь действующую медицинскую страховку для въезда в страну, а также заполнить «декларацию здоровья» перед посадкой в самолет. Авиакомпании имеют право отказать в посадке в аэропорту вылета, если у туристов появятся симптомы коронавируса. Температура в аэропорту будет измеряться тепловизионными сканерами.

Если по прилету в Дубай у туристов будет обнаружен вирус, они должны будут пройти 14-дневную изоляцию за свой счет.

В официальном сообщении правительства также сказано, что обладатели вида на жительство смогут приехать в эмират уже 22 июня. Жителям самого Дубая с 23 июня разрешено будет путешествовать за границу.


ЭКСПЕРТЫ: РОССИЙСКИЙ ТУРПОТОК В ДУБАЙ ВОССТАНОВИТСЯ БЫСТРО

Эксперты, с которыми побеседовал корреспондент «Вестника АТОР», убеждены: новость позитивная и окажет положительное влияние на туротрасль России, даже несмотря на то, что россиянам придется пока повременить с отдыхом в ОАЭ.

Напомним, Emirates 15 июня возобновила полеты по 16 направлениям, однако России в их числе нет, как не входит Россия и в расписание Etihad airways, который в настоящий момент выполняет рейсы по 20 направлениям.

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «Арт-тур», убежден: тут важен сам факт возобновления зарубежного туризма в ОАЭ. Главное, чтобы как можно скорее появилась конкретика относительно дат открытия границ России, чтобы туроператоры не потеряли квоты в отелях. Ясно, что фактор отложенного спроса будет характерен для всех рынков, а не только для российского. «Даже если наши границы откроют в июле, огромных потоков летом - это не самый высокий для ОАЭ сезон, я бы не ожидал. Однако, если Россия откроет границы летом, то можно будет со спокойной совестью бронировать осень и зиму, пока квоты в самых популярных отелях не выбрали туристы с других рынков. Туристы устали от вынужденных сложных «каникул» и не упустят возможность отдохнуть», - рассказал Дмитрий Арутюнов.


ОТЕЛЬЕРЫ ЭМИРАТА ДУБАЙ ГОТОВЫ СНИЖАТЬ ЦЕНЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

В компании TEZ Tour тоже рады новости о скором возобновлении международного туризма в Дубае. «Безусловно, данная новость положительная и говорит о постепенном восстановлении рынка. ОАЭ с каждым годом становится все более востребованным направлением для россиян, причем не только в зимнее, но в и летнее время года», - рассказала Светлана Баранова, PR-директор TEZ Tour.

Эксперт обратила внимание, что в случае восстановления авиасообщения и открытия границы с РФ отельеры Дубая будут готовы предложить очень привлекательные цены на проживание для российских гостей. «В первые недели полетов можно ожидать, что предложенные цены будут минимум в половину ниже прошлогодних. В настоящее время продажи по направлению единичные, но это связано только с тем, что нет определенности с открытием границ. По опыту других стран, после восстановления авиасообщения можно будет говорить о большом отложенном спросе, который сложился за предыдущие месяцы ограничений», - заявила Светлана Баранова.

В ANEX Tour отметили, что говорить о восстановлении спроса, о его увеличении или снижении пока очень рано. В первую очередь потому, что на данный момент неизвестны условия пересечения границ, неизвестны точные даты открытия. «Но стоит отметить тот факт, что эмираты были одним из востребованных направлений у туристов до пандемии. Поэтому предпосылок к падению спроса нет, и поток восстановится довольно быстро, тем более, это круглогодичное направление», - заключили в пресс-службе ANEX Tour.

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По материалам: atorus.ru

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