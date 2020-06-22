Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате
Сегодня, 05:21 Алексей Вольцев
. Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе. Все его мероприятия будут доступны онлайн в режиме реального времени.
Тема года – "Мультивселенная": присутствие в других пространствах, исследования параллельных реальностей и погружение в иные миры.
Организаторы представят гостям собственную вселенную GEEK PICNIC в ROBLOX.
сайте.
По материалам: ria.ru