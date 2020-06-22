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Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате

Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате
. Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе. Все его мероприятия будут доступны онлайн в режиме реального времени.

Тема года – "Мультивселенная": присутствие в других пространствах, исследования параллельных реальностей и погружение в иные миры.

Организаторы представят гостям собственную вселенную GEEK PICNIC в ROBLOX.


сайте.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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