Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 6 миллионов долларов

Алексей Вольцев

Гитара, на которой Курт Кобейн играл во время концерта MTV Unplugged, ушла с молотка за более чем 6 миллионов долларов. Инструмент стал самым дорогим в истории и обеспечил Julien’s Auction пятый мировой рекорд сразу в двух «номинациях»: самая дорогая гитара и самая дорогая меморабилия.Гитару Martin D-18E приобрел австралийский бизнесмен Питер Фридман, владелец компании Rode Microphines. Новый владелец планирует выставлять инструмент в галереях и арт-пространствах по всему миру, а собранные за билеты деньги перечислить на нужды различных музыкантов.Гитара является седьмой из всего 320 моделей D-18E. Кобейн доработал инструмент под себя самостоятельно. Лот продавался вместе с оригинальным чехлом, на который Курт приклеил флаер панк-группы Poison Idea.