Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 всё ещё набирает обороты

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, а её последствия будут ощущаться десятилетиями, считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пандемия всё ещё растёт. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это ещё и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах — ещё и политический кризис. Его последствия будут ощущаться ещё десятилетия», — сказал глава ВОЗ на форуме здравоохранения, который прошёл в дистанционном режиме.

По данным ВОЗ, всего в мире заразились коронавирусом 8,7 млн человек. За минувшие сутки в мире выявили более 183 тысяч новых случаев заражения, из них свыше 116 тысяч пришлись на Северную и Южную Америку.

В России за всё время пандемии заразились 592 280 человек, общее количество выздоровевших достигло 344 416 человек.

Ранее академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев рассказал «Парламентской газете», что разрабатываемые вакцины против нового коронавируса должны пройти определённые стадии испытаний, которые в совокупности займут полтора-два года.