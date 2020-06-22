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Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 всё ещё набирает обороты

Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 всё ещё набирает обороты

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, а её последствия будут ощущаться десятилетиями, считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пандемия всё ещё растёт. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это ещё и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах — ещё и политический кризис. Его последствия будут ощущаться ещё десятилетия», — сказал глава ВОЗ на форуме здравоохранения, который прошёл в дистанционном режиме.

По данным ВОЗ, всего в мире заразились коронавирусом 8,7 млн человек. За минувшие сутки в мире выявили более 183 тысяч новых случаев заражения, из них свыше 116 тысяч пришлись на Северную и Южную Америку.

В России за всё время пандемии заразились 592 280 человек, общее количество выздоровевших достигло 344 416 человек. 

Ранее академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев рассказал «Парламентской газете», что разрабатываемые вакцины против нового коронавируса должны пройти определённые стадии испытаний, которые в совокупности займут полтора-два года.

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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