Голикова рассказала об основной национальной задаче

Анастасия Иванова

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что основной национальной задачей является снижение бедности в два раза к 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас это наша основная цель — снижение бедности в два раза к 2024 году. Если аккуратно посмотреть на те решения, которые принимаются, то можно увидеть, что все они направлены в основном на самую уязвленную группу — это семьи с детьми», — заявила вице-премьер в эфире Первого канала, отметив, что в стране разработана стратегия по сокращению числа бедных.

Она также назвал увеличение МРОТ стратегической задачей. По ее словам, в стране долгое время не менялась стратегия в отношении минимального размера оплаты труда.

«И вот в 2017 году было принято решение, и здесь мы уже пошли более активными шагами по его наращиванию. Да, он, наверное, недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем, и будем дальше двигаться по увеличению минимального размера оплаты труда», — сказала Голикова.

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