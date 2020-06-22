Гороскоп Павла Глобы на неделю с 22 по 28 июня 2020 года

Вадим Карасев

Первый месяц лета подходит к концу. Павел Глоба дал свои рекомендации для представителей всех Знаков Зодиака. Эти советы помогут вам сделать в эти семь дней свою жизнь лучше.

Портал Woman`s day поделился мыслями эксперта относительно данного периода. Эта неделя обещает быть достаточно сложной, а потому потребует от нас большой ответственности, трудолюбия и спокойствия. Мир заиграет новыми красками для тех, кто сумеет совладать с эмоциями.

Овен

Этим людям неделю лучше начать с уборки дома, а также с наведения порядка на рабочем месте. Нужно разобрать все бумаги, избавиться от мусора, который блокирует потоки финансовой энергии и информационные потоки. Вообще, в целом эта неделя будет идеально подходить для подобных дел. Важно держать всё в чистоте и порядке, чтобы внутри был ото же самое.

На выходных нужно будет отвлечься от работы и домашних дел, чтобы посвятить себя любви. Нужно уделить внимание второй половинке. Одиноким представителям этого Знака удастся преуспеть в знакомствах и флирте. На работе лучше избегать общения с представителями злых Знаков Зодиака. Понедельник — самый опасный день недели, в который лучше быть осторожнее во всем.

Телец

Тельцам на этой неделе очень сильно повезет, причем во всех сферах сразу. Самые позитивные дни недели: 22, 23 июня, а также 26 и 27 число. Звезды будут очень гармоничными и созидательными, поэтому в эти дни Павел Глоба рекомендует одиноким Тельцам сфокусироваться на знакомствах, но в интернете. При знакомствах лучше сразу проверять совместимость.

Не стоит искать сложных путей и в работе, но нужно проявлять инициативу, продвигать свои идеи и делиться мыслями с коллегами, начальством. Вполне возможно, что Тельцов посетят очень полезные мысли относительно нерешенных проблем. Очень повезет и тем, кто имеет полноценную семью. Нужно как можно больше времени проводить с близкими.

Близнецы

Начнется неделя без проблем. Рабочие дни будут идеальными для представителей любых профессий. 24 и 25 июня звезды с планетами будут очень созидательными, поэтому а эти дни удача будет чаще всего посещать Близнецов. Можно заняться любыми делами, сфокусироваться на самых сложных рабочих задачах.

Неблагоприятный день недели — пятница. Звезды и планеты окажутся в настолько сильном диссонансе, что это может спровоцировать появление больших проблем во всех сферах жизни. Избавиться от неурядиц и черной полосы поможет мощный заговор от проблем и неудач. В выходные лучше побыть дома, заняться самообразованием, расслабиться как следует.

Рак

Самый опасный день недели — понедельник. Астролог советует в начале недели проявлять больше осторожности. 22 числа стоит опасаться негативных и токсичных людей. Нужно будет защищать себя от их негативной энергии. Семейным представителям этого Знака лучше не ругаться на близких, беря на ответственность за неурядицы и проблемы.

В начале недели также возможна встреча с дилеммами. Не исключено, что придется делать какой-то очень важный выбор. Важность этой недели в том, что все дела и поступки, все решения и мысли будут влиять на будущее. Всем, кто находится в поисках второй половинки, астролог советует проявить больше энтузиазма, смелости.

Лев

Начало недели будет достаточно тревожным. Особенно стоит выделить в этом плане 23 число — самый неблагоприятный день. Медитация для снятия стресса и усталости поможет победить негативные мысли и настроиться на на нужную волну. Вообще, неделя прекрасно подходит для духовных поисков и подобного рода практик.

24 числа ситуация изменится, а воскресенье станет самым благоприятным днем. Вся неделя в целом не лучшим образом подходит для сложной и монотонной работы. Если не обращать внимание на домашние проблемы, можно спровоцировать скандал. Не стоит контролировать вторую половинку или детей — нужно дать им больше свободы, проявить понимание и подарить им ласку, тепло.

Дева

В отличии от многих, у Дев первые дни недели будут самыми благоприятными. Астролог советует с головой уйти в дела. Главное — не переутомляться и не проводить на работе больше времени, чем обычно. Это может негативно сказаться на настроении и здоровье. 22 и 23 число — прекрасные дни для новых начинаний и ярких поступков, привнесения в жизнь чего-то нового.

Большая удача на этой неделе ждет тех, кто желает найти вторую половинку. Нужно искать везде — в интернете, на работе, на улице и так далее, ведь «кто ищет, тот найдет». Стоит обратить внимание на негативные установки, которые разрушают отношения. От них стоит избавиться поскорее. Полезными станут покупки новой одежды, новых вещей для дома.

Весы

22 июня — самый неблагоприятный день, в который даже самые спокойные Весы могут выйти из себя в мгновение ока. Возможно, придется столкнуться с претензиями и критикой сто стороны друзей второй половинки и родителей. Нужно просто набраться терпения и не обращать особого внимания, так как споры и ссоры могут привести к черной полосе в жизни.

С 2 числа начинается период, удачный для финансовой активности, работы. Чем больше Весы смогут приложить усилий к решений проблем, тем более удачными эти усилия будут. Также на неделе будет полезно преобразить немного свою квартиру или дом, купить что-то новое из мебели или аксессуаров.

Скорпион

Это будет очень продуктивная и позитивная неделя, на которой не стоит отсиживаться в тени. Важно заниматься делами и быть вовлеченными во все, что происходит вокруг. Особенно это касается сферы денег и работы. Если не везет с деньгами, стоит воспользоваться тремя способами избавления от финансовых проблем.

Это прекрасная неделя для общения с друзьями, коллегами по работе. Большой успех ждет тех, кто занимается поисками второй половинки. В этом плане Скорпионам очень повезет, особенно 22, 23, 26 и 27 июня — в самые благоприятные дни. Это идеальное время для того. чтобы показаться себя с лучшей стороны, найти новых друзей, поддержку.

Стрелец

Стрельцам стоит избавиться от негативных программ при помощи специальной медитации. Сделать это желательно до 25 числа включительно, пока звезды будут созидательными. 27 июня ожидается очень неблагоприятный день, в которые все эти нерешенные внутренние проблемы всплывут разом, испортив настроение и выходные.

Чтобы не было конфликтов, не нужно искать виновных в своих проколах. Стоит помнить, что каждый сам виноват в своем текущем положении. Нужно всеми силами бороться за спокойствие в семье и дружбе. Всем, кто находится на начальных стадиях отношений. Стоит также остерегаться неприятных посторонних мыслей и догадок. Лучше оперировать лишь фактами.

Козерог

Начало недели станет очень благоприятным. Павел Глоба отмечает, что 22 и 23 июня можно полезно будет отстаивать свою точку зрения, бороться за свои права и свободу. Не нужно забывать и об умении находить компромиссы, так как открытые конфликты тоже никому не нужны. Нужно научиться слушать и слышать близких людей и вторую половинку.

Неблагоприятными днями недели можно считать 26 и 27 число. В это время ожидается всплеск негативной энергии со стороны окружающих людей. Из-за этого в конце недели стоит воспользоваться десятью приемами усиления энергетики для защиты от негативных личностей. Такие люди могут быть везде — на улице, на работе, в очереди в магазине и даже дома.

Водолей

Водолей — достаточно агрессивный Знак Зодиака. На этой неделе, а особенно 24 числа, стоит быть осторожнее с проявлением негативных чувств и эмоций. Они могут спровоцировать много проблем. В середине недели появится ощущение того, что эта жизнь стала походить на существование взаперти. На самом же деле, это совсем не так. Нужно просто набраться терпения.

Павел Глоба советует не фокусироваться на работе и бизнесе. Сейчас подобные сферы второстепенны. Гораздо важнее помогать близким с решением из неурядиц. Не нужно искать во всех поступках близких людей какие-то подвохи. Это приведет к серьезным срывам и расстройствам. Отвлечься от отрицательных мыслей удастся лишь на выходных — когда звезды будут более созидательными.

Рыбы

Расстройства и неприятности наиболее вероятными будут 26 числа — когда звезды и планеты вступят в сильный диссонанс. Рабочая неделя в целом должна быть удачной, особенно для тех, кто работает в сфере креатива и творчества. Нужно мыслить максимально необычно, чтобы удавалось генерировать больше идей.

В любви фортуна будет на стороне Рыб, особенно 22 и 23 числа. Для того. чтобы удалось произвести впечатление на противоположный пол, нужно преобразиться. Можно посетить парикмахера, обновить гардероб. В любви полезным будет хорошее настроение, достичь которого можно посредством методики холотропного дыхания.