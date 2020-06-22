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Индия вернула Китаю попавших в плен солдат

Индия вернула Китаю попавших в плен солдат

Власти Индии освободили пленных китайских солдат, которые были захвачены во время столкновений на пограничной территории. Как сообщает Asian Age, это стало ответным жестом после того, как Китай передал Индии ее десятерых солдат, включая четырех офицеров.

Столкновения произошли в долине реки Галван, на которую претендует Китай. Десятки солдат с обеих сторон погибли в ходе пограничных перестрелок.

"Попытки китайской стороны выдвинуть такие претензии на этот район на линии фактического контроля в восточном Ладакхе - неприемлемы. Индия ожидает, что китайская сторона будет искренне следовать договоренности, достигнутой между министрами иностранных дел двух стран, в целях обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах, а также развития индийско-китайских отношений", – говорится в заявлении МИД Индии.

Как сообщал Ruposters, ранее были смоделированы трагичные общемировые последствия ядерной войны Индии с Пакистаном. Страны регулярно имеют пограничные конфликты, обе обладают атомным оружием.

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По материалам: uposters.ru

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