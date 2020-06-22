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Индонезийский вулкан Мерапи вновь проснулся

Индонезийский вулкан Мерапи вновь проснулся

На острове Ява в это воскресенье были отмечены два извержения вулкана Мерапи. По сообщению геологического агентства Индонезии, они продолжались в общей сложности около семи минут. Власти объявили эвакуацию населения на расстоянии до трех километров от вулкана.

Вулкан Мерапи (высота 2930 метров) находится в 28 километрах к северу от города Джокьякарта с населением около 2,4 млн человек. Тысячи людей живут непосредственно на склонах вулкана, деревни расположены вплоть до высоты 1700 метров над уровнем моря. Мелкие извержения Мерапи происходят каждый год, но раз в несколько лет происходят серьезные извержения, угрожающие окрестным жителям. Предполагается, что в середине X века именно извержение Мерапи вынудило царей государства Матарам перенести его столицу на восток острова. Извержение 1006 года нанесло Матараму значительный ущерб и, по мнению историков, способствовало краху этого государства в 1040-х годах.

В XX веке наиболее катастрофическое извержение Мерапи случилось в 1930 году, когда пирокластические потоки разрушили 13 деревень и погибло около 1400 человек. Жертвами извержения 1994 года стали около шестидесяти человек. Последнее крупное извержение вулкана произошло в 2010 году. Тогда потребовалась эвакуация около 280 тысяч жителей из близких к вулкану районов, а более трехсот человек погибли.

Согласно яванской легенде, изначально гора находилась на западе острова, но это нарушало равновесие Явы, и боги решили перенести гору в центр. На предназначенном для этого месте два оружейника Эмпу Рама и Эмпу Пермади ковали крис. Боги велели им уйти в другое место, но те проигнорировали предупреждение, и боги поставили гору прямо на них. Эмпу Рама и Эмпу Пермади стали правителями местных духов. Под вулканом Мерапи расположен их дворец, а дым над вулканом означает, что они по-прежнему работают в кузнице.

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По материалам: polit.ru

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