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Инструкция по выращиванию томатов

Инструкция по выращиванию томатов

Чтобы вырастить хорошие томаты, нужно знать некоторые правила, которые применять нужно уже на начальной стадии роста. Но не просто применять, а знать, как они работают.


При пикировке томатов, нужно немного прищипнуть центральный корень. Смысл заключается в том, что после пикировки начинают активно расти боковые корешки, образуя широкую и мощную корневую систему, которая поможет добывать намного больше питания. Проводят пикировку,  когда на томатах уже сформируются 2 настоящих листочка. Растение вынимают из емкости, в котором оно растет, освобождают от почвы корень, и укорачивают его на треть.
Далее следует подрезка корней. Боковые корешки — это главные снабженцы питанием, чтобы их стало еще больше, их нужно подрезать. За время роста рассады нужно провести 2-3 таких операции. Сделать их просто. Если томаты сидят в ящиках, то острым ножом нарезаем почву на кусочки. В центре каждого кусочка должен быть росток.



Если у вас достаточно места, то есть смысл провести прищипку верхушек. А делать ее лучше всего, когда рассада еще совсем молодая. Тогда томаты практически не остановятся в росте и быстро пустят побеги из боковых пазух.
Если рассада вытянулась, и вы понимаете, что до высадки в грунт еще много времени, то стоит сделать два растения из одного. Все просто — отрезаем макушку и ставим ее в воду. Та часть, которая осталась в земле очень скоро тронется в рост, и та, которая стоит в воде — тоже даст корни. Таким образом, из одного растения мы получим два.
Постукивание. Может быть, это не совсем научно, но тем не менее помогает. Два раза в неделю, обязательно в первой половине дня, легко постукиваем по стволу растения. Это поможет лучшему опылению, а плоды будут созревать намного быстрее. Как только появятся завязи, стучать по кустам прекращаем.
Не забывайте о стрессе для растения. Стресс должен активировать томат на продолжение рода, а значит на высокий урожай. Это может быть надрез на стволе, обрывание листьев и даже водочные инъекции.

Зная все эти хитрости, можно вырастить достойный урожай, даже если вы совсем неопытный огородник.

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По материалам: planktons

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