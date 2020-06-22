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Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana

Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana
. Пользователь YouTube создал при помощи искусственного интеллекта новую песню Nirvana, сообщает NME.

Пользователь под ником Funk Turkey пояснил, что загрузил в бот тексты группы, чтобы тот создал новую композицию в стиле Nirvana. В результате получился трек Smother.


"Музыку и все вокальные партии я сыграл, записал и свел сам у себя на кухне на блестящем красном дешевом стратокастере при помощи весьма скверного микрофона и старой копии программы ProTools", — говорится в описании к видео.


Для записи барабанов он использовал компьютерные ударные "Superior Drummer 2", за что заранее извинился перед участником группы Дейвом Гролом: "Я знаю, что он ненавидит цифровые барабаны, но это лучшее, что у меня было… Прости, Дейв".

Он также поделился, что ранее похожим образом создавал композиции AC/DC, Metallica и Nickelback.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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