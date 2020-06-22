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Из каких регионов авиакомпания «Россия» полетит на курорты Юга и в Калининград

Из каких регионов авиакомпания «Россия» полетит на курорты Юга и в Калининград

Авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио-Глобус» в июне возобновляет полеты в Калининград и на черноморские курорты России. Из каких регионов будут выполняться рейсы, читайте в нашем материале.


НА ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ – ПО МАКСИМУМУ

Авиакомпания «Россия» в рамках сотрудничества с туроператорской компанией «Библио-Глобус» приступает к выполнению полетов в Анапу, Симферополь, Сочи и в Калининград. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 и Boeing 747-400.

Полетная программ в Анапу будет реализована из 14 городов: Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Вылеты в Симферополь запланированы из 13 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.

В Сочи «Россия» полетит из 12 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Сургута.


В КАЛИНИНГРАД – ИЗ ТРЕХ ГОРОДОВ

В конце июня стартует полетная программа в Калининград. Рейсы будут выполняться их трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

На бортах лайнеров авиакомпании «Россия» действуют меры эпидемиологической защиты пассажиров, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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