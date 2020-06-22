Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную страну»

Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную страну»

Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную страну»

Иран стал самой опасной страной на Ближнем Востоке. Исламская Республика добилась значительного прогресса в ядерной сфере. Но ядерная угроза со стороны Тегерана не единственная, которую он держит в своих руках — обычные вооружения иранцев также представляют значительную опасность для их соседей. С такими заявлениями накануне вечером, 21 июня, выступил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави. Израильский военачальник принял участие в церемонии, посвящённой созданию «директората третьего круга», как сообщает издание The Jerusalem Post, «совершенно новой позиции в Генштабе, которая будет сосредоточена главным образом на борьбе Израиля против Ирана».

Хотя Иран находится в «третьем круге» региональных стран и негосударственных субъектов, генерирующих угрозы в сторону еврейского государства, он «очень эффективно влияет на первый и второй круг», отметил Кохави. Согласно военной классификации Израиля, в первый и второй круг внешних угроз для его национальной безопасности входят палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа, ливанское движение «Хизбалла» и проиранские военизированные формирования в Сирии.

Израиль неоднократно предупреждал о ядерных амбициях Ирана, а также о его стремлении к региональной гегемонии. Армия обороны еврейского государства нанесла сотни авиаударов в рамках своей кампании «война между войнами» (известной как «МАБАМ» на иврите»), нацеленной на предотвращение передачи передового оружия «Хизбалле» в Ливане и укреплении её сил в Сирии. Новый «директорат третьего круга» сформирован как часть плана Momentum Армии обороны Израиля, направленного на укрепление её возможностей, в том числе с помощью «расширения технологических средств для ударной авиации уничтожать вражеские цели, поддерживать превосходство военной разведки и расширять сбор развединформации в Исламской Республике, в том числе с помощью спутников, а также укрепить кибернетические (как оборонительные, так и наступательные) возможности Израиля», отмечает The Jerusalem Post.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Ремонт стиральных машин в Москве
Ремонт стиральных машин в Москве
Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную страну»
Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Депутаты попросят Набиуллину продлить льготную ипотеку
Депутаты попросят Набиуллину продлить льготную ипотеку
В ТПП предложили Мантурову блокировать "серых" продавцов в соцсетях
В ТПП предложили Мантурову блокировать "серых" продавцов в соцсетях
Модная битва: Алена Ахмадуллина против Ксении Собчак
Модная битва: Алена Ахмадуллина против Ксении Собчак
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
"На ровном месте". Раскрыты подробности гибели блогера Насти Тропицель
"На ровном месте". Раскрыты подробности гибели блогера Насти Тропицель
Названа причина пьяного вождения Ефремова
Названа причина пьяного вождения Ефремова
Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице
Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице
Очистка хозяйственно-бытовых стоков под ключ
Очистка хозяйственно-бытовых стоков под ключ

Топ на сегодня

Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву
Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву

Еще по теме

Начальник Генштаба ВС Израиля самоизолировался: подозрение на коронавирус
Иран пообещал ответ на угрозы Израиля и обвинил США в преступлении
Премьер Израиля назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке
Нетаньяху: Израиль не допустит присутствия сил Ирана в Сирии