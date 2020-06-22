Эффект дежавю: что пытается сказать вам Вселенная?

Вадим Карасев

Эффект дежавю плохо изучен. Это ощущение мимолетно, однако оно будоражит сознание людей и заставляет задуматься о том, как и почему оно случается. У эзотериков есть мнение, что дежавю — это подсказки Вселенной, связанные с прошлым, настоящим и будущим человека.

Дежавю — загадочное состояние нашей психики. Специалисты всех областей проводили исследования, но так и не смогли объяснить механизмы его появления. С точки зрения психологии, частый эффект дежавю может считаться тревожным звоночком, сигнализирующим о развитии психического заболевания. Эзотерики же убеждены, что такое состояние — подсказки Вселенной, открывающие важные тайны подсознания.

Что такое дежавю и как оно ощущается

Слово «дежавю» пришло из французского языка, в переводе оно означает «уже видел». Под воздействием дежавю появляется устойчивое чувство повторения события, словно уже доводилось бывать в этом моменте, видеть этих людей, переживать эти эмоции, разговаривать на эту тему.

Как правило, подобные ощущения вызывают страх и беспокойство, но чувство быстро и бесследно исчезает. Дар предвидения, внезапно проснувшийся, так же внезапно пропадает. Эффект длится не больше нескольких секунд, но чувства, которые сопровождали его, невозможно забыть.

Согласно статистике, около 96 % людей оказывались в этом состоянии. Подобный эффект знаком практически каждому. Кто-то постоянно сталкивается с этим, а другие испытывают дежавю всего несколько раз в жизни.

Дежавю — важные подсказки Вселенной





Данному феномену можно не придавать особого значения, но если посмотреть со стороны эзотерики, то это очень важное состояние. Эксперты сайта dailyhoro.ru подчеркивают, что дежавю — ключ к предназначению. Именно оно является показателем того, что человек идет верным путем и находится там, где должен быть. Можно сказать, что человек узнает выбранный вариант своей судьбы в такой момент. Это явление служит напоминанием о важных вещах:

вы способны на большее, чем вам кажется;прошлое, настоящее и будущее соединены воедино;ваша душа выбрала самый лучший вариант развития судьбы;вы идете верным путем и близки к главной миссии в жизни.

Поскольку дежавю — это словно повторение какого-то определенного события, его очень часто связывают с прошлыми жизнями. У экспертов в области эзотерики на этот счет есть особое мнение. По их словам, прежде чем попасть в физический мир из мира духовного, люди живут с другими душами, которые очень похожи на семью.

Когда душа спускается на Землю, вместе с ней спускается и ее духовная семья. Роли могут измениться, но близкие по духу люди рано или поздно проявят себя в жизни любого человека. Пока души обитают в ментальном мире, они начинают подготовку к жизни на Земле. В течение этого времени они строят планы вместе с духовной семьей — например, получить важные уроки или исполнить свое предназначение. Но как только души спускаются на Землю, они сразу забывают о своих планах и о цели своего путешествия. Именно по этой причине свыше направляются различные знаки и подсказки, которые поддерживают людей в их пути.

Когда человек достигает важной точки на своем жизненном пути, к нему поступают подсказки — напоминание, что этот план некоторое время назад был создан вместе с семьей в духовном мире. Поэтому это будоражащее чувство — всего лишь способ Вселенной показать человеку, что он на верном пути.