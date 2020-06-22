Экс-премьер Турции обвинил Эрдогана в «бесследном исчезновении» $ 16 млрд

Влада Некрасова

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу повысил градус критики в адрес действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне, 21 июня, выступая на местном канале Karar TV, Давутоглу призвал главу государства раскрыть местонахождение 110 миллиардов турецких лир (более $ 16 млрд), которые, по его словам, бесследно исчезли.

После выхода в прошлом году из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) под председательством Эрдогана экс-премьер обвинил нынешнего президента страны в коррупции и неспособности управлять экономикой.

Во время своего выступления на Karar TV Давутоглу заявил, что в Турции впервые с 2002 года, момента прихода к власти ПСР, наблюдается такой большой дефицит госбюджета и пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 «не виновата в текущем экономическом кризисе».

В мае Эрдоган обвинил Давутоглу и других бывших политических соратников в мошенничестве с государственным банком Halkbank через выделение ссуд на создание Стамбульского университета «Шехир», который был основан Давутоглу. Однако тогда бывший премьер нанёс президенту ответный удар, призвав парламент провести расследование по выдвинутым ранее в СМИ обвинениям Эрдогана и членов его семьи в коррупции.

Напомним, Ахмет Давутоглу, некогда ближайший соратник турецкого лидера, вышел из ПСР и объявил 13 декабря 2019 года о создании «Партии будущего». Презентацию своего политического проекта Давутоглу сопроводил очередной порцией жёсткой критики в адрес главы государства и ПСР. По его словам, развитие Турции сдерживают концентрация власти в одних руках, экономический кризис и атмосфера страха. Давутоглу призвал своих единомышленников к «капитальному ремонту политической системы» Турции.

Ахмет Давутоглу стал премьер-министром Турции в 2014 году — после пятилетнего пребывания на посту министра иностранных дел. Но в 2016 году он неожиданно поссорился с Эрдоганом, что привело его к неминуемой отставке. Дистанцирование Давутоглу, бывшего вице-премьера Али Бабаджана и ряда других видных функционеров ПСР, включая экс-президента Турции Абдуллу Гюля, от Эрдогана произошло после попытки госпереворота в июле 2016 года. Все трое указанных политиков к тому же не одобрили инициированный нынешним президентом переход Турции от парламентской к президентской системе правления.