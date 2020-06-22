Эксперт оценил будущее Сербии после парламентских выборов

Влада Некрасова

Победа Сербской прогрессивной партии (СПП) президента страны Александра Вучича даст ему поддержку в решении вопроса Косова, считает директор фонда прогрессивной политики и известный балканист Олег Бондаренко.

Согласно предварительным результатам выборов, коалиция сил, объединенных вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Вучича, побеждает с результатом свыше 60% и получает в парламенте порядка 190 мандатов (из 250).

Бондаренко в комментарии "Парламентской газете" рассказал, что такое достижение даст Вучичу возможность решить вопрос Косово.

"Этот вопрос является краеугольным камнем не только для Сербии, но и для всего мира. Не стоит забывать, что Косово стало очень серьезным прецедентом в мировой политике, который имели в своем генезисе также Абхазия и Крым", – отметил эксперт.

Он отметил, что Москва заинтересована в развитии двусторонних отношений с Белградом, как и Белград заинтересован в таких отношениях с Москвой. По его словам, существует много тем, которые крайне важны для российской стороны на Балканах.

сообщило, что РФ обсудит с Сербией идею США о встрече с косовскими лидерами.