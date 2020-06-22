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Эксперт рассказал, почему онлайн-образование не заменит живого общения преподавателя со студентом

Эксперт рассказал, почему онлайн-образование не заменит живого общения преподавателя со студентом

Дистанционный формат никогда не заменит живого общения преподавателя и студента, творческой и командной среды вуза. Такое мнение высказал «Парламентской газете» первый проректор РЭУ им Г.В. Плеханова Петр Карасёв.

Приоритет дистанционного образования перед очным с годами неизбежно будет возрастать, считает Карасёв, так как этот тренд обозначился вместе с развитием цифровых технологий. Плехановский университет, привёл он пример, уже несколько лет развивает технологии дистанционного образования, создан даже специальный факультет.

«Но если говорить о полной замене очного образования дистанционным, считаю это невозможным. Дистанционный формат никогда не заменит живого общения преподавателя и студента, творческой и командной среды вуза», — уверен первый проректор РЭУ им Г.В. Плеханова.

В новом учебном году, если учебный процесс начнется в очном формате, отдельные элементы дистанционных образовательных технологий все же будут встречаться в в виде онлайн курсов, предположил Карасёв. «Предоставим студентам возможность выбрать курс из перечня и заявить сертификат об успешном его окончании в качестве зачета освоения дисциплины из нашего учебного плана», — пояснил он.

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По материалам: pnp.ru

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