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Эксперты назвали продукты, укорачивающие теломеры и жизнь

Эксперты назвали продукты, укорачивающие теломеры и жизнь

Испанские ученые установили продукты, ускоряющие процесс старения организма. Целью исследования было выяснить, как пища человека влияет на целостность молекулы ДНК, пишет портал evo-rus.com.

Специалистам удалось обнаружить связь между чрезмерным потреблением продуктов глубокой переработки и ускорением старения клеток. При неправильно составленном рационе питания укорачиваются теломеры – концевые участки хромосом.

Специалисты по проблемам питания из университета Наварры рекомендуют не употреблять свыше трех порций в день продуктов с пятью и более ингредиентами. Прежде всего, речь идет о химических консервантах, усилителях вкуса, красителях и подсластителях.

По мнению экспертов, вредной едой нужно считать колбасы, гамбургеры, наггетсы из куриного мяса, а также сладкую газировку, бульонные кубики и готовые смеси пряностей из-за вероятного содержания там соли и глутамата натрия.

Напомним, что ученые уже много лет пытаются установить связь между сокращением длины теломер и старением. Однако, на данный момент точных доказательств этого нет.

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По материалам: u-f.ru

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