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Элтон Джон назвал свой любимый альбом этого года

Элтон Джон назвал свой любимый альбом этого года
. Элтон Джон назвал дебютный релиз Рины Саваямы, певицы с британско-японскими корнями, лучшей пластинкой этого года, сообщает NME.

Элтон Джон назвал “SAWAYAMA” альбомом года в последнем выпуске своей радиопередачи на Apple Music.

Певец поговорил с исполнительницей в эфире через FaceTime: "Я очень рад общаться здесь с тобой, пока твоя работа – лучшая для меня в этом году. Любимая пластинка 2020 года".


"Это феноменальная запись. Она часто звучит в нашей передаче… Ты точно в моем списке, я очень хотел поговорить лично, потому что просто очарован тем, что ты делаешь", – добавил он.


Он рассказал, что ему также нравятся "After hours" (The Weeknd) and "Set my heart on fire immediately" (Perfume Genius), но альбом “SAWAYAMA” он считает самым сильным с начала года.

Элтон Джон похвалил смешение стилей в музыке исполнительницы и особо отметил трек “Bad friend”, заверив, что "Мадонна все отдала бы за него".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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