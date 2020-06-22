Кадыров объявил о прекращении режима самоизоляции в Чечне

Вадим Карасев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram канале рассказал, что с 22 июня будет снят ряд ограничений в регионе и отменён режим самоизоляции.

Рамзан Кадыров заявил, что республика перешла к третьему этапу снятия ограничений. Отменяется режим самоизоляции, а так же снимается ограничение на передвижение. Все медицинские учреждения должны вернуться к прежнему графику работы. Госслужащие возобновят свою работу в привычном режиме. Для этого всех работников проверят на наличие антител к коронавирусу, сообщает РБК.

Так же глава Чечни отметил, что некоторые ограничения все же сохранятся. Так же останется под запретом проведение мероприятий с массовым скоплением людей. Не возобновят работу места общепита закрытого типа, некоторые спортивные объекты. А пассажиры прилетающие в Грозный, должны будут предъявить справку об отсутствии у них коронавируса.

Кадыров так же напомнил, что по-прежнему нужно соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции – ношение масок, соблюдение рекомендуемой социальной дистанции, проведение необходимых санитарно-гигиенических мероприятий.

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