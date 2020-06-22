Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кадыров объявил о прекращении режима самоизоляции в Чечне

Кадыров объявил о прекращении режима самоизоляции в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram канале рассказал, что с 22 июня будет снят ряд ограничений в регионе и отменён режим самоизоляции.

Рамзан Кадыров заявил, что республика перешла к третьему этапу снятия ограничений. Отменяется режим самоизоляции, а так же снимается ограничение на передвижение.  Все медицинские учреждения должны вернуться к прежнему графику работы. Госслужащие возобновят свою работу в привычном режиме. Для этого всех работников проверят на наличие антител к коронавирусу, сообщает РБК.

Так же глава Чечни отметил, что некоторые ограничения все же сохранятся. Так же останется под запретом проведение мероприятий с массовым скоплением людей. Не возобновят работу места общепита закрытого типа, некоторые спортивные объекты. А пассажиры прилетающие в Грозный, должны будут предъявить справку об отсутствии у них коронавируса.

Кадыров так же напомнил, что по-прежнему нужно соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции – ношение масок, соблюдение рекомендуемой социальной дистанции, проведение необходимых санитарно-гигиенических мероприятий.

Читайте также: Глава Чечни раскрыл результат тестирования на антитела к CODID-19
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов
Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов
Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериала
Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериала
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей,
Белорусы по всему миру устроили акции в поддержку соперников Лукашенко
Белорусы по всему миру устроили акции в поддержку соперников Лукашенко
В Москве за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
Российский поставщик Boeing столкнулся с серьезными проблемами
Российский поставщик Boeing столкнулся с серьезными проблемами
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Путин рассказал о политической системе России в будущем
Путин рассказал о политической системе России в будущем
Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл подробности аварии
Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни

Еще по теме

Кадыров отменил в Чечне режим самоизоляции
Кадыров рассказал, какие сферы услуг в Чечне заработают после майских праздников
Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции
Кадыров опроверг информацию об отправке чеченского спецназа в Сирию