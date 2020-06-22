Как найти свой путь: 7 признаков того, что человек идет против своего предназначения

Вадим Карасев

Высшие силы приготовили для каждого счастливую судьбу, но порой люди сбиваются с верного курса, сворачивая на ложный путь. В этом случае важно не пропустить знаки судьбы, чтобы вернуться на путь, ведущий к счастью.

Если вы запутались в себе и чувствуете, что погрязли в серости дней, а ваша жизнь проходит без ярких эмоций или приятных перемен, это может говорить только об одном: вы сошли с пути своего истинного предназначения. Но даже в этом случае высшие силы обязательно станут ярким маяком, заботливо указывающим вам верный маршрут.

Признак No1: закрытый творческий канал. Когда человек отдаляется от своего предназначения, первый тревожный звонок — отсутствие активности в творческом плане. Человеку становится сложно подключить фантазию, выйти за рамки обыденного, создать что-то уникальное. Возникает ощущение серости и беспросветности жизни.

Признак No2: недостаток желания и сил. Если человек идет против своего жизненного пути, то жизнь становится непосильной ношей, а на место активности приходит упадок сил. Судьба дает знак, что то, над чем вы работаете сейчас, принадлежит не вам и не стоит потраченных сил. Важно найти вещи, которые вернут вкус к жизни и устранят дисбаланс в душе.

Признак No3: обыденность и однообразие жизни. Когда жизнь превращается в рутину с предсказуемыми и простыми событиями, значит, Вселенная пытается докричаться до вас, подсказывая, что вы не используете свой потенциал по максимуму. Жизнь полна возможностей, поэтому нет причин придаваться унынию и апатии. Даже в такой период вы можете находиться на пороге более счастливой и яркой жизни. Главное, не бояться шагнуть в неизвестность.





Признак No4: рассеянность и невнимательность. Судьба дает знак, что нужно сконцентрироваться и «спуститься на землю», прежде чем начать путь своей судьбы. Невнимательность и забывчивость — это подсказки Высших сил, которые дают понять, что человек не понимает своей миссии и прожигает жизнь, вместо того, чтобы следовать верным курсом.

Признак No5: сомнения и страхи. Человек, который еще не нашел свой путь, не осознал, в чем истинная миссия, окружен сомнениями и страхами. Эти тревожные чувства могут появляться даже при условии, что он активно работает над собой, занимается личностным ростом. Единственный способ избавиться от демонов в голове — заглянуть внутрь себя.

Признак No6: тревога и раздражение. Очень опасные чувства, которые многие предпочитают заглушать ложными удовольствиями, стараясь заменить счастье — например, вредными привычками или праздным образом жизни. Это сигнализирует о том, что человек боится своих мыслей и сдерживает свои желания. Все потому, что он боится ответа. Вероятно, он уже знает, чего хочет получить от жизни, но не знает, как начать двигаться в нужном направлении.

Признак No7: отсутствие продвижения вперед. Вы можете развиваться в направлении духовного роста, работать над собой, но если в этом нет никакого продвижения вперед, значит, вы просто стоите на месте. Причина всего одна — ваша душа точно знает, ради чего она пришла в этот мир, и она всеми силами старается подвести вас к тому, чтобы вы начали осуществлять свою миссию.