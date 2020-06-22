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"Какая же она тупая": дочь Ефремова обругала Викторию Боню за слова о ее отце

"Какая же она тупая": дочь Ефремова обругала Викторию Боню за слова о ее отце

19-летняя дочь попавшего в ДТП Михаила Ефремова Анна Мария обрушилась в твиттере на Викторию Боню. Родственницу артиста возмутили слова светской львицы о ее отце.

Анна Мария Ефремова прокомментировала слова Виктории Боне о ее отце, заявившей, что Бог послал актеру Сергея Захарова, чтобы спасти его душу.

"Какая же она тупая *****, господи боже", - написала Анна Мария в твиттере, используя нецензурное слово.

Напомним, 40-летняя Виктория Боня около недели назад высказалась об аварии, в которую попал Михаил Ефремов.

"Я посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает. Он неплохой мужик, Ефремов, допустим, да. Но так как он загубил себя алкоголем, мне кажется, что этот человек пришёл его спасти. Благодаря тому, что он отдаёт свою жизнь таким образом, он спасает его душу. Он пришёл в этот мир, прожил жизнь, подарил жизнь своим детям. И ушёл, спасая душу вот такого, как Ефремов. Если у него конечно, хватит мудрости и осознанности это принять", - высказалась Боня в соцсетях.

Боня уверена, что Михаил Ефремов после случившегося должен отказаться от алкоголя и переосмыслить всю свою жизнь, в противном случае его душа может "скатиться вибрационно ниже" или погибнуть, сообщает "Комсомольская правда".

Понимаете, бог его настолько любит, что послал этого человека, чтобы Ефремов открыл глаза и сказал: "О Боже, как же я жил!". И начал бы думать по-другому и жить осознанно, отмаливать свои грехи.

40-летняя Виктория Боня также поделилась со своими поклонниками своими мыслями о предопределенности всего сущего.

"Когда душа рождается, она выбирает. Назовем это по-русски, по-человечески, подписывает контракт. Душа знает, зачем она пришла, когда и при каких обстоятельствах должна уйти - это все душа выбирает перед рождением, перед тем, как воплотиться в физическом мире", - заявила Боня.

Как писал NEWSTES, ранее Диана Арбенина заступилась за Ефремова. При этом певица призвала осуждающих артиста посмотреть на себя в зеркало. "А мы с вами сами то без греха? без грешочка? мы никогда напивались? мы не совершали безумства? мы никогда не садились пьяными за руль? не попадали в дтп? и может быть мы не знаем что такое похмелье и отходняк?" - заявила Арбенина.

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По материалам: uposters.ru

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