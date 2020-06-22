Киргизия вывезла из Москвы 431 своего гражданина
Накануне, 21 июня, в Бишкек из Москвы вернулся 431 гражданин Киргизии, в том числе 32 ребенка в возрасте до двух лет. Желающих вылететь домой было намного больше, сообщает Республиканский штаб Киргизии по Covid-19.
Кандидатов на возвращение отбирала комиссия, состоящая из представителей киргизской диаспоры, врачей и сотрудников посольства Киргизии. Дипломаты сообщили, что всего было подано более 7 тыс. заявок от желающих уехать из России.
Рейс выполнила российская авиакомпания «Аэрофлот». Прибывших в Киргизию поместили на обсервацию.
В целом с 20 марта по 21 июня 2020 года в Киргизию из России вернулись 10 904 человека.
Штаб при посольстве продолжает работу по отправке трудовых мигрантов обратно домой, а также помогает оказавшимся в сложной ситуации соотечественникам с продуктами и временным жильем (их размещают в хостелах).
Как сообщало ИА Newstes , тысячи гастарбайтеров из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана оказались из-за коронавируса в сложной ситуации: они потеряли работу в России и не могут вернуться домой из-за закрытых границ. Республики вывозят своих граждан, но далеко не теми темпами, которые позволили бы оперативно решить проблему.