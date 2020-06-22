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Киргизия вывезла из Москвы 431 своего гражданина

Киргизия вывезла из Москвы 431 своего гражданина

Накануне, 21 июня, в Бишкек из Москвы вернулся 431 гражданин Киргизии, в том числе 32 ребенка в возрасте до двух лет. Желающих вылететь домой было намного больше, сообщает Республиканский штаб Киргизии по Covid-19.

«На рейс были отобраны главным образом женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей до двух лет, а также граждане, имеющие тяжелые заболевания и уважительные причины для возвращения, связанные со смертью близких родственников», — говорится в сообщении.

Кандидатов на возвращение отбирала комиссия, состоящая из представителей киргизской диаспоры, врачей и сотрудников посольства Киргизии. Дипломаты сообщили, что всего было подано более 7 тыс. заявок от желающих уехать из России.

«Количество поступивших обращений соотечественников о желании возвратиться на Родину, превышает 7 тысяч. Обеспечить сразу вылет такого количества граждан физически невозможно, — информирует посольство. — Планируются два еженедельных авиарейса по маршруту Москва — Ош и Москва — Бишкек. В настоящий момент прорабатывается вопрос организации авиарейса в самое ближайшее время из Санкт-Петербурга».

Рейс выполнила российская авиакомпания «Аэрофлот». Прибывших в Киргизию поместили на обсервацию.

В целом с 20 марта по 21 июня 2020 года в Киргизию из России вернулись 10 904 человека.

«Был осуществлен 51 авиарейс и организовано возвращение соотечественников на 20 автобусах транзитом через Казахстан», — подчеркивается в сообщении посольства.

Штаб при посольстве продолжает работу по отправке трудовых мигрантов обратно домой, а также помогает оказавшимся в сложной ситуации соотечественникам с продуктами и временным жильем (их размещают в хостелах).

Как сообщало ИА Newstes , тысячи гастарбайтеров из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана оказались из-за коронавируса в сложной ситуации: они потеряли работу в России и не могут вернуться домой из-за закрытых границ. Республики вывозят своих граждан, но далеко не теми темпами, которые позволили бы оперативно решить проблему.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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