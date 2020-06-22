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Клуб лучших учителей Дагестана выиграл грант президента РФ

Клуб лучших учителей Дагестана выиграл грант президента РФ

Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта президента РФ, сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Грант выиграл образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Проект будет реализован в Казбековском районе. Сумма президентского гранта составила 500 тысяч рублей.

Целью проекта является сохранение уникального биотопа озера Горенжо в Казбековском районе. На берегах озера произрастает большое количество редких и лекарственных растений, а в самом озере водится кавказский обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris Iantzi) – реликтовый, эндемичный для Кавказа подвид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу Республики Дагестан.

«В последние годы в республике стал активно развиваться внутренний туризм, и берег озера Горенжо стал популярным местом отдыха. К сожалению, многим людям свойственна беспечность: они жгут костры, рубят деревья и кустарники, вытаптывают траву. За последние несколько лет состояние озера значительно ухудшилось, берег время от времени приходится очищать от твердых бытовых отходов, которые неизбежно попадают в воду и загрязняют ее, что создает риск потерять уникальный биотоп. Разовые экологические акции, проводимые время от времени силами администрации Казбековского района, педагогов и учащихся Дылымской гимназии, не являются достаточно эффективным способом решения проблемы. Мы хотим, чтобы об этой проблеме узнали как можно больше людей. Не просто узнали, но и задумались», – сообщила руководитель проекта, советник ректора Дагестанского института развития образования и учредитель Клуба лучших учителей Дагестана Эльвира Сайпуева.

В рамках проекта планируется решить сразу несколько основных задач – от очистки берега озера от твердых бытовых отходов до создания учебной экологической тропы для школьников и формирования «экологического класса» для учебных занятий на природе. Для проведения экскурсионных занятий внеурочной деятельности по общекультурному направлению будет разработан специальный учебно-методический комплекс. Планируется также закладка аптекарского огорода для нужд местного населения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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