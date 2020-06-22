КНДР восстанавливает громкоговорители для пропаганды на границе с Южной Кореей

Вадим Карасев

Власти Северной Кореи повторно устанавливают на границе с Южной Кореей пропагандистские громкоговорители, демонтированные в рамках договоренностей с южными соседями. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.

Соответствующую активность в районах передового базирования северокорейских войск заметили южнокорейские военные. Ретрансляторы разворачивают сразу в нескольких точках демилитаризованной зоны. Если недружественный факт подтвердится, южнокорейские военные восстановят аналогичные объекты для вещания на северокорейскую территорию.

27 апреля 2018 года Пхеньян и Сеул подписали Пханмунчжомскую декларацию, в соответствие с которой с мая того же года обязались прекратить любые взаимно враждебные действия, в том числе пропагандистское вещание и распространение листовок в районе демаркационной линии. КНДР тогда демонтировала 40 громкоговорителей, размещенных на своей половине демилитаризованной зоны.

Отношения сторон обострились из-за действий южнокорейских активистов, которые с помощью баллонов с воздухом перебрасывали на территорию КНДР агитационные листовки. Несмотря на обещания Сеула остановить такие акции Пхеньян не пошел на примирение. Ежедневные телефонные контакты двух столиц были прекращены по инициативе северокорейских властей, а 16 июня на территории КНДР близ демилитаризованной зоны было взорвано здание координационного бюро в городе Кэсон. В генштабе КНДР пообещали ввести войска в приграничные районы и возобновить учения и агитационные кампании.