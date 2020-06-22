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Когда российские туристы смогут вернуться на Мальту

Когда российские туристы смогут вернуться на Мальту

В Мальтийском управлении по Туризму (МТА) надеются, что российские туристы смогут вернуться на Мальту уже в этом году. О перспективах сезона на Мальте, стратегии по продвижению страны и туризме после COVID-19 мы поговорили с Клодом Заммит Тревисаном, старшим менеджером по маркетингу головного офиса МТА, курирующим российский рынок.

Клод Заммит Тревиcан (Claude Zammit Trevisan), координатор представительства Мальтийского управления по Туризму (МТА) в России

С конца мая Клод Заммит Тревиcан (Claude Zammit Trevisan) координирует деятельность представительств Мальтийского управления по Туризму (МТА) в России, а также на рынках Японии, Южной Кореи, Индии, стран Магриба и Ближнего Востока.

Он начал свою карьеру в МТА в 1997 г. и имеет богатый опыт работы с зарубежными рынками. В частности, г-н Заммит Тревиcан работал в региональных офисах МТА в Великобритании, Франции и Италии.

- Г-н Тревисан, недавно вы были назначены на должность старшего менеджера МТА, отвечающего за российский рынок. Вы уже бывали в нашей стране? Какой вы видите ее специфику?

- Да, я вступил в эту должность всего несколько недель назад и очень рад, что у меня появилась возможность поработать с российским рынком, который играет важную роль в турпотоке на Мальту.

Я ещё ни разу не бывал в России, но планирую посетить её, как только это станет возможным.

Вне всякого сомнения, Мальта – идеальное направление для российских туристов. Здесь круглый год светит солнце, а перелёт между нашими странами занимает всего около четырёх часов. Мальта – сравнительно небольшая страна, но у нас есть всё, что нужно для отличного отдыха. Во время путешествия можно без труда совместить знакомство с богатым культурно-историческим наследием архипелага, отдых на пляже и занятия активными видами спорта, в частности, дайвингом.

На данный момент я не вижу принципиальных различий между российским и европейским рынками с точки зрения мотивации туристов и продвижения. Однако стоит отметить очень позитивное отношение и большой интерес российских туристов к Мальте, что является залогом того, что ваш рынок развивается очень динамично.

Поэтому мы будем продолжать вдохновлять путешественников из России на посещение Мальты, Гозо и Комино, как только это будет снова возможно.

- Вы также отвечаете за рынки Японии, Южной Кореи, Индии, стран Магриба и Ближнего Востока. Есть ли что-то общее у туристов из этих стран с туристами из России? Может, какие-то методы продвижения на этих рынках могли бы стать общими?

- Стоит отметить схожий подход к планированию путешествий на рынках России, Японии и Кореи. Так, говоря о летних каникулах, россияне обычно начинают планировать их заранее, выбирая, прежде всего, пляжные направления c непродолжительным перелётом, к которым относится и Мальта.

Однако в текущих условиях становится понятно, что, ввиду ситуации с СOVID-19, в ближайшее время мы увидим смену привычного подхода к бронированию и отношения к международным поездкам. И в этой ситуации мы должны оставаться очень гибкими в отношении продвижения страны и адаптироваться к новым тенденциям сиюминутно.

Что касается инструментов продвижения, стоит отметить, что в настоящее время большинство рынков, за которые я отвечаю, наиболее сфокусированы на digital-продвижении, поэтому основной акцент переходит на ведение социальных сетей и онлайн-кампании.

И, конечно, всю коммуникацию, которую ведёт Мальтийское управление по туризму, мы адаптируем на язык, соответствующий рынку нашей аудитории.

В странах, с которыми я работаю в настоящее время, очень важную роль играют турагентства и туроператоры, а также сервисы онлайн-бронирования и поиска. Поэтому особое внимание мы уделяем сотрудничеству с такими компаниями.

 - Вы вступили в должность в, пожалуй, самое непростое время для туризма и продвижения направлений. С марта многие зарубежные офисы по туризму минимизируют свои кампании по продвижению или кардинально меняют концепции, переводя их в онлайн. Вы уже начали кампанию по продвижению Мальты в России? Как она изменилась? Какие активности пришлось приостановить?

- У нас было запланировано несколько рекламных проектов на российском рынке в 2020 г., которые, к сожалению, пришлось приостановить ввиду ситуации с пандемией COVID-19. Помимо этого, нам, конечно же, пришлось отменить все личные встречи, презентации и семинары.

В данный момент мы проводим глобальную промо-кампанию под названием «Мечтайте о Мальте сейчас… чтобы посетить её чуть позже» («Dream Malta Now... Visit Later»), которую мы запустили и на российском рынке.

Это вдохновляющий промо-проект в социальных сетях, который состоит из красочных баннеров и душевных посланий для того, чтобы оставаться на связи и поддержать всех тех, кто скучает по Мальте.

Мы также постепенно начинаем утверждать наш план продвижения на российском рынке на этот год.

- Многие говорят, что после пандемии коронавируса «мир уже не будет прежним». Вы согласны с этим утверждением? Что может кардинально поменяться в туризме и в работе по продвижению стран за рубежом?

- Я согласен с тем, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, станет новой отправной точкой для развития всех отраслей, включая туризм.

На первом этапе все промо-активности туристических направлений, безусловно, будут сосредоточены на вопросах безопасности направления, туристических объектов, гостиниц, ресторанов и других заведений туристической индустрии.

И, как мы уже видим, большинство промо-кампаний будет переведено в онлайн-пространство, а также возрастёт интерес к сотрудничеству с блогерами и лидерами мнений.  

Во время нашей работы в последнее время мы в очередной раз отметили для себя важность честной и открытой коммуникации с нашими партнёрами и туристами по всему миру. В это непростое для мирового туризма время мы всегда были на связи во всеми нашими контрагентами и аудиторией, в том числе и в социальных сетях, и мы получили значительное количество положительной обратной связи на всех рынках, включая Россию.

И, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что, оказавшись в такой неординарной ситуации, которую мы проживаем сейчас, очень важно суметь увидеть в кризисе новые возможности и быть гибкими и креативными.

- Как сейчас продвигается Мальта как туристическое направление в России? Какие планы на продвижение в России в этом году?

- На данный момент наша основная деятельность сосредоточена на продвижении и развитии наших социальных сетей, оперативном информировании аудитории о ситуации на Мальте и взаимодействии с партнёрами из туристической индустрии.

Основной целью этого года станет сохранение лояльной и заинтересованной в нашем направлении аудитории, при этом мы будем делать акцент на том, что Мальта является одной из самых безопасных стран для путешествий.

Мальта, Гозо и Комино с их яркими цветами, солнечными днями и душевным гостеприимством мальтийцев станут отличным местом отдыха после продолжительного периода ограничений путешествий.

- Как вы считаете, смогут ли россияне в этом году посещать Мальту?

- Мы очень на это надеемся. Мальта постепенно открывается для международного туризма. Открытие аэропорта Мальты запланировано на 1 июля. Будут возобновлены рейсы с рядом европейских стран, которые попали в список так называемых «безопасных коридоров».

В настоящее в данный список входит 21 страна: Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия (за исключением регионов Эмилия-Романья, Ломбардия и Пьемонт), Исландия, Испания (за исключением Мадрида, Каталонии, Кастильи-Ла Манча, Кастилии и Леона), Ирландия, Польша (за исключением аэропорта Катовице), Словакия, Кипр, Литва, Норвегия, Швейцария, Люксембург, Чехия, Финляндия, Франция (за исключением региона Иль-де-Франс), Хорватия и Эстония.

Наличие статуса «безопасного коридора» у страны свидетельствует о том, что туристам из этих стран не нужно будет предоставлять какие-либо справки или соблюдать карантин по прилёту. Они смогут свободно путешествовать по стране, посещая культурные достопримечательности Мальты, рестораны и пляжи.

А вот путешественникам из других стран, которые также захотят воспользоваться этими рейсами, пока придётся соблюдать 14-дневный карантин по прилёту.

Однако я рад сообщить, что с 15ого июля Мальта открывает международное авиасообщение и с остальными странами мира, так что, надеемся, путешествия между нашими странами станут возможными очень скоро.

Более точных прогнозов сделать пока невозможно, однако мы с нетерпением ждем того момента, когда вновь сможем поприветствовать российских туристов на Мальте, Гозо и Комино.

- Работаете ли вы сейчас с российскими туроператорами?

- Мы поддерживаем тесную связь со всеми ключевыми туроператорами по Мальте, предоставляя им самую актуальную информацию о направлении и помогая оставаться на связи со своими агентами и туристами.

С некоторыми из них мы также приступили к планированию совместных проектов на ближайшие месяцы.

- Какая сейчас ситуация на Мальте в вопросе карантинных мер? Расскажите пожалуйста о стадиях выхода из карантина. Как будет восстанавливаться туризм?

- Мы очень гордимся высокой оценкой Мальты со стороны таких международных организаций, как Европейская Комиссия, Всемирная Организация Здравоохранения, Всемирная туристская организация, которые не раз отмечали успехи Мальты в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Снятие карантинных мер в Мальтийской Республике началось в первых числах мая. 14 июня Премьер-министра страны Роберт Абела (Robert Abela) объявил об отмене всех ограничений, введённых на Мальте для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Среди мер, нацеленных на обеспечение безопасности и здоровья граждан, сохраняются правила социального дистантанцирования, ношение масок в помещениях, в которых невозможно обеспечить соблюдение безопасной дистанции, и повышенные правила соблюдения личной гигиены (частое мытьё рук).

Гостиницы, рестораны и другие учреждения туристической индустрии постепенно возобновляют свою работу. Все они получили протоколы, в которых описаны строгие процедуры по обеспечению безопасности посетителей.

Все учреждения, которые пройдут сертификацию по протоколам обеспечения безопасности, будут отмечены специальным стикером. Это будет означать, что они соблюдают все требования в отношении уровня чистоты и безопасности. И мы настоятельно рекомендуем всем туристам пользоваться услугами только тех заведений, которые прошли такую «сертификацию».

Мальтийские пляжи также уже открыты.

- Мальта популярна у детей и взрослых, желающих изучить английский язык. Когда и как будет восстанавливаться этот сегмент туризма?

- Этот сегмент действительно очень важен для нас, и мы надеемся, что начнем принимать первых туристов, как только путешествия из России вновь станут возможными. 

Полное восстановление образовательного туризма, учитывая тот факт, что речь идёт в основном о детях, скорее всего, произойдет не ранее лета 2021 г. И, конечно, мы продолжим сотрудничество с туроператорами, которые работают в сфере языковых курсов, чтобы поддерживать связь с нашей аудиторией.

- Каковы ваши ожидания по восстановлению туризма в 2020 и 2021 годах?

- Очевидно, что восстановление туристической отрасли начнётся, прежде всего, с внутреннего туризма и туристов с рынков стран ЕС, а также из «COVID-19»-безопасных стран.

Говорить о каких-либо прогнозах пока очень рано, но мы надеемся, что в 2021 г. нам удастся достичь прежних показателей по въездному турпотоку.

И мы также верим, что Россия будет одним из первых рынков, который покажет положительную динамику. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло.

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По материалам: atorus.ru

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