Конкурс на лучший IT-старптап объявлен в Московской области

Анастасия Иванова

. Порядка 1,5 миллиона рублей получит победитель специальной номинации конкурса на лучший IT-стартап среди предпринимателей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.

В рамках выбора проектов для акселерации предпочтение будет отдаваться командам и компаниям, которые разрабатывают продукты и сервисы, связанные со снижением числа оффлайновых взаимодействий между потребителями. К рассмотрению принимаются самые разные проекты — от новых коммуникационных сервисов и систем управления распределенными командами до решений для дистанционного образования и автоматизированной доставки товаров.

"Лучший проект по итогам программы получит 500 тысяч рублей в виде гранта, также предусмотрены награды в специальных номинациях. Правительство Московской области учредило специальную номинацию для подмосковных участников. Победитель получит приз, который будет включать в себя различные услуги для реализации проекта, на общую сумму 1,5 миллиона рублей" - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.