Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Кроссовки из коллаборации Dior и Air Jordan скоро можно будет приобрести онлайн

Кроссовки из коллаборации Dior и Air Jordan скоро можно будет приобрести онлайн

Кроссовки из коллаборации Dior и Air Jordan скоро можно будет приобрести онлайн
В декабре Dior показали результат сотрудничества с Jordan Brand — кроссовки Dior x Air Jordan. Изначально предполагалось, что совместная коллекция поступит в продажу в апреле, но запуск отложили из-за пандемии коронавируса. Теперь Dior рассказали, что долгожданные кроссовки скоро выйдут — релиз намечен на 8 июля.
Приобрести кроссовки можно будет только онлайн. Для этого желающим нужно будет зарегистрироваться на специальном сайте (он скоро запустится), указать желаемую версию кроссовок — высокую или низкую — и свой размер. Среди зарегистрировавшихся право на покупку разыграют в ходе лотереи, поскольку коллекция лимитированная (кроссовки выпущены в количестве 8500 экземпляров).



Кроме кроссовок, Dior и Jordan Brand выпустили капсульную коллекцию одежды — это толстовки, лонгсливы, футболки, кожаный бомбер, а также аксессуары — панамы, банданы, галстуки, носки и напульсники. Эти вещи поступят в продажу в некоторые магазины Dior в разных странах.

# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан
Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на семейной вилле в Дубае
Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на
ФСБ задержала в Курской области подполковника по подозрению в госизмене
ФСБ задержала в Курской области подполковника по подозрению в
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Кроссовки из коллаборации Dior и Air Jordan скоро можно будет приобрести онлайн
Кроссовки из коллаборации Dior и Air Jordan скоро можно будет
Эксперты назвали продукты, укорачивающие теломеры и жизнь
Эксперты назвали продукты, укорачивающие теломеры и жизнь
Американским нефтяникам предрекли массовые банкротства
Американским нефтяникам предрекли массовые банкротства
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине
Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине

Топ на сегодня

Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей,

Еще по теме

Dior создал велосипед стоимостью $3200
Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кейт Мосс и другие на показе Dior Men в Майами
Стартовали продажи самозашнуровывающихся кроссовок из фильма "Назад в будущее"
В ЦУМе открылось три корнера Dior