Кроссовки из коллаборации Dior и Air Jordan скоро можно будет приобрести онлайн

Анастасия Иванова

В декабре Dior показали результат сотрудничества с Jordan Brand — кроссовки Dior x Air Jordan. Изначально предполагалось, что совместная коллекция поступит в продажу в апреле, но запуск отложили из-за пандемии коронавируса. Теперь Dior рассказали, что долгожданные кроссовки скоро выйдут — релиз намечен на 8 июля.Приобрести кроссовки можно будет только онлайн. Для этого желающим нужно будет зарегистрироваться на специальном сайте (он скоро запустится), указать желаемую версию кроссовок — высокую или низкую — и свой размер. Среди зарегистрировавшихся право на покупку разыграют в ходе лотереи, поскольку коллекция лимитированная (кроссовки выпущены в количестве 8500 экземпляров).Кроме кроссовок, Dior и Jordan Brand выпустили капсульную коллекцию одежды — это толстовки, лонгсливы, футболки, кожаный бомбер, а также аксессуары — панамы, банданы, галстуки, носки и напульсники. Эти вещи поступят в продажу в некоторые магазины Dior в разных странах.