КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что враги Ирана не прекратили разрабатывать заговоры, однако они отказались от вступления в прямой вооружённый конфликт с Исламской Республикой, избрав тактику «мягкой войны». Об этом передало в минувшее воскресенье новостное агентство Mehr.
По его словам, «история и опыт мира в отношении доверия к власти в Иране удерживают врагов от выбора в пользу войны, однако это не приведёт к нашей халатности».
Между тем командующий КСИР предупредил, что «враги не откажутся от замыслов против Ирана, поскольку считают его источником вдохновения для других стран». Правда, продолжил он, заключается в том, что «животворящий ветер Исламской революции (1979 года) достиг всего мира, и эта вдохновляющая весна затронула даже американское общество».
Напомним, 8 апреля 2019 года Дональд Трамп объявил о решении внести иранский КСИР в американский список «террористических организаций». В ответ парламент Ирана принял аналогичное решение в отношении Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток).
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил 13 января этого года закон Меджлиса (парламента) страны, согласно которому Министерство обороны и связанные с ним армейские структуры США признаются «террористическими организациями». Законодательный орган Исламской Республики проголосовал за признание Пентагона «террористической организацией» 7 января. Это произошло на пятый день после убийства в результате операции ВВС США высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани. Примерно через 24 часа с момента данного решения Меджлиса ИРИ аэрокосмические силы КСИР нанесли удары по двум базам на территории Ирака, где находились американские военные.