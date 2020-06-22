КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США

Влада Некрасова

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что враги Ирана не прекратили разрабатывать заговоры, однако они отказались от вступления в прямой вооружённый конфликт с Исламской Республикой, избрав тактику «мягкой войны». Об этом передало в минувшее воскресенье новостное агентство Mehr.

«Враги больше не желают вооружённого конфликта с нами из-за пропорционального роста угроз для них в случае развязывания войны», — заявил иранский военачальник накануне, 21 июня, в ходе выступления на церемонии в Тегеране.

По его словам, «история и опыт мира в отношении доверия к власти в Иране удерживают врагов от выбора в пользу войны, однако это не приведёт к нашей халатности».

Между тем командующий КСИР предупредил, что «враги не откажутся от замыслов против Ирана, поскольку считают его источником вдохновения для других стран». Правда, продолжил он, заключается в том, что «животворящий ветер Исламской революции (1979 года) достиг всего мира, и эта вдохновляющая весна затронула даже американское общество».

«Горящий американский флаг — символ того, чтобы показать дух борьбы с тиранией, и теперь это происходит в самой Америке. Это наверняка вдохновлено духом джихада (священной войны. — Ред.­) против Америки, который распространился по всему миру», — заключил генерал Салами.

Напомним, 8 апреля 2019 года Дональд Трамп объявил о решении внести иранский КСИР в американский список «террористических организаций». В ответ парламент Ирана принял аналогичное решение в отношении Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток).

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил 13 января этого года закон Меджлиса (парламента) страны, согласно которому Министерство обороны и связанные с ним армейские структуры США признаются «террористическими организациями». Законодательный орган Исламской Республики проголосовал за признание Пентагона «террористической организацией» 7 января. Это произошло на пятый день после убийства в результате операции ВВС США высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани. Примерно через 24 часа с момента данного решения Меджлиса ИРИ аэрокосмические силы КСИР нанесли удары по двум базам на территории Ирака, где находились американские военные.