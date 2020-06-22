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Курганский тренер Белкин рассказал о важности поправок для долголетия и здоровья

Курганский тренер Белкин рассказал о важности поправок для долголетия и здоровья
Фото с личной страницы Ильи Белкина "Вконтакте"

Старший тренер сборной команды Курганской области по спортивной борьбе, мастер спорта России по греко-римской борьбе Илья Белкин поддержал поправку в Конституцию РФ о здоровье.

"В поправках в Основной закон страны радует придание важности здоровому образу жизни, наравне со здравоохранением. Здоровый образ жизни помогает сохранить активность на долгие годы, укрепить организм и улучшить самочувствие. Здоровые граждане - это основа сильной нации. Если человек здоров, то он в полной мере может приносить пользу своему государству, себе и своей семье", - отметил Белкин.

Он подчеркнул, что сам выбирает здоровый образ жизни и считает это полезным для всех.

В поправке к статье 71 Конституции РФ говорится: "В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:… координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…".

Ранее президент общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России" Мехрибан Садыгова заявила, что поправки в Конституцию дадут народам многонациональной России право сохранить свой язык и культуру.

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По материалам: uposters.ru

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