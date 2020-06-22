Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
"Договоренность о ее проведении (видеоконференции) подтверждает общее понимание трех государств важности продолжения взаимодействия в формате РИК (Россия, Индия, Китай), сплочения усилий в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике, спровоцированным пандемией COVID-19. Эта тема будет одной из центральных в повестке дня мероприятия", - говорится в комментарии МИД РФ.
Подчеркивается, что государства-участники РИК "разделяют мнение о необходимости коллективного поиска ответа на эту и подобные угрозы, подтверждая, что центральная роль в этом процессе должна принадлежать ООН, а попытки использования нынешней кризисной ситуации в целях получения односторонних выгод в ущерб безопасности и интересам других стран являются недопустимыми".
COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.