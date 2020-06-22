Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая

Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Усиление координации России, Индии и Китая в преодолении кризисов, вызванных COVID-19, станет одной из главных тем предстоящей встречи глав МИД трех стран, которая пройдет в видеоформате 23 июня, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Договоренность о ее проведении (видеоконференции) подтверждает общее понимание трех государств важности продолжения взаимодействия в формате РИК (Россия, Индия, Китай), сплочения усилий в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике, спровоцированным пандемией COVID-19. Эта тема будет одной из центральных в повестке дня мероприятия", - говорится в комментарии МИД РФ.

Подчеркивается, что государства-участники РИК "разделяют мнение о необходимости коллективного поиска ответа на эту и подобные угрозы, подтверждая, что центральная роль в этом процессе должна принадлежать ООН, а попытки использования нынешней кризисной ситуации в целях получения односторонних выгод в ущерб безопасности и интересам других стран являются недопустимыми".


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели лаборатории
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню «разобраться»
Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню
Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора Крида
Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора
Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Добровольцы – детям»
Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции
Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню памяти и скорби
Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню
Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы
Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы
Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса сочинений «Без срока давности»
Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса

Топ на сегодня

СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке

Еще по теме

Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Лавров посетит Нью-Дели для встречи с главами МИД Индии и Китая
Лавров: Россия рассчитывает на развитие сотрудничества в формате "РФ - Индия - Китай"
Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20