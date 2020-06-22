Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора Крида

Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора Крида

Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора КридаЕгор КридФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Лейбл Тимати Black Star решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта артиста Егора Крида. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что речь идет о выступлении в Ставрополье, состоявшемся в феврале 2019 года. Из-за него компания намерена потребовать от «Независимого гастрольного агентства» 973,5 тысячи рублей. Претензии были выдвинуты в связи с тем, что на момент мероприятия Егор Крид собирался покинуть лейбл. Тогда речь шла о том, что он больше не может использовать свой сценический псевдоним, а также исполнять песни, выпущенные во время сотрудничества с Black Star.

В апреле генеральный директор Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, рассказал, что Егор Крид не будет возобновлять контракт с компанией Тимати. Он добавил, что, несмотря на завершение сотрудничества, Криду разрешат оставить его псевдоним (настоящее имя артиста — Егор Булаткин).

Позднее исполнитель дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о причинах своего ухода. Он заявил, что перерос лейбл Тимати, поэтому решил не продлевать с ним контракт после семи лет сотрудничества. Он подчеркнул, что самостоятельно занимается написанием песен и монтажом клипов, поэтому не хочет быть «под продюсером».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели лаборатории
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню «разобраться»
Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню
Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора Крида
Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора
Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Добровольцы – детям»
Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции
Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню памяти и скорби
Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню
Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы
Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы
Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса сочинений «Без срока давности»
Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса

Топ на сегодня

СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке

Еще по теме

Рэрпе L'One опроверг полюбовный уход Егора Крида от Тимати
Тимати вспомнил про голодные времена L'One и убыточность Егора Крида
L’One подал в суд на Тимати
L'One: «Егор Крид ушел от Тимати не полюбовно»