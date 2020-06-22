Лунный день сегодня 22 июня 2020 года

Вадим Карасев

Каждый день проходит под мощным влиянием Луны. Сегодня исключений не будет, поэтому воспользуйтесь советами астрологов, собранными в лунном календаре. Они помогут преуспеть в любых новых делах и завершить начатое.

Наступает новая неделя, так что сегодняшний день вдвойне важен. Этот понедельник будет достаточно беспокойным и далеко не во всем позитивным. Проснувшись утром, стоит не открывать первым делом новостные ленты, а заняться повышением настроения. Настроиться на нужный лад и зарядиться оптимизмом помогут позитивные аффирмации для начала новой недели.

Фаза Луны: сегодня начинается не только новая неделя, но и новый лунный месяц. Это будет 2 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Рака. Стихия Воды и фаза роста сочетаются не самым лучшим образом. Возможны проблемы в личной жизни и неурядицы в работе.

Магнитные бури 22 июня: возмущения магнитосферы Земли не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

решительность;умеренный эгоизм;отзывчивость;тренировки;уединение.откладывание дел;лень и апатия;бездействие.

Для домашних дел время очень неподходящее. Если появится что-то неотложное, то лучше справляться с этим в одиночку. Вечер этого дня желательно провести дома в спокойной обстановке, без скандалов и выяснения отношений. С другой стороны, день идеально подходит для небольшого обновления — покупки новых аксессуаров для дома, цветов и растений.

Что надеть в этот понедельник

Из-за того, что мотивация может уйти, стоит восполнить ее обилием ярких цветов в вашем образе. Никаких определенных советов и ограничений нет. Нужно найти баланс между строгим стилем и свободным. Идеальным выбором будет двухцветное сочетание с легкими штрихами яркого третьего цвета. Стоит избегать провокационных принтов и надписей на одежде.

Из камней-талисманов эксперты советуют выбирать минералы, которые формируют гармоничное настроение: аметист, коралл, лунный камень. Дополнить образ помогут украшения из серебра, циркония, платины. Лучше не перегружать образ украшениями.

Финансы и работа во 2 лунный день

Действовать нужно быстро и энергично. Не стоит оставлять дела на вечер, тянуть с принятием важных решений. Если вы находитесь в поиске работы, стоит подать резюме в как можно большее количество мест. Стоит быть решительнее. Также важными будут максимальная концентрация и предельная внимательность.





Не стоит начинать новые крупные дела. Крупные покупки тоже пока лучше не совершать, особенно если вы планировали для этого влезть в долги. В этот день, наоборот, можно удачно погасить кредит, рассчитаться по долгам. Рак и растущая Луна не могут найти компромисс, поэтому и вам это будет сделать достаточно трудно. Лучше отложить переговоры на потом.

Любовь и отношения 22 июня

Этот понедельник астрологи настоятельно советуют каждому посвятить себе. Если вдруг поступят просьбы о помощи со стороны близких, отвечать негативом не стоит. Инициатива же будет наказуемой. Стоит дать больше свободы своим детям и второй половинке. Пусть делают то, что считают нужным.

Не нужно досаждать окружающим своими жалобами на жизнь. Лучше излучать позитив и уверенность. Это поможет привлечь внимание противоположного пола. Этот день хорошо подходит для прощения, отпускания обид и поиска новых возможностей для создания доверительных отношений. Три обряда для примирения помогут ускорить данный процесс.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня могут дать о себе знать старые комплексы, которые, казалось, больше не должны возвращаться. Стоит быть осторожнее с негативными мыслями: они могут сформировать новые страхи.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что нас ждет прекрасный день для физических тренировок. Можно бегать, ходить в спортзал, заниматься кардиотренировками. Это идеальное время для подобных новых начинаний. Главное — не слушать критику от окружающих людей.