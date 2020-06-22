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Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериала

Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериалаФото: РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

Актер Дмитрий Лысенков прокомментировал информацию о решении вырезать Михаила Ефремова из сериала. Об этом он заявил «Газете.ру».

«Информации, что сериал будет доснят без Ефремова, не стоит доверять. Я говорил о том, что сериал "Вампиры средней полосы" не доснят из-за пандемии. А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Мне об этом никто официально не писал», — заявил он.

Лысенков добавил, что замена артиста возможна, однако это будет зависеть «даже не от продюсеров», а от решения суда.

Ранее актер рассказал, что продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста. «Надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», — рассказал Лысенков.

20 июня стало известно о результатах психолого-психиатрической экспертизы Ефремова. Актер был признан вменяемым. Его осмотрели психолог, психиатр и невролог.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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