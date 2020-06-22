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Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»Эммануэль МакронФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО». Он рассказал об этом в ходе совместной пресс- конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом, передает ТАСС.

По его словам, морской инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» альянса.

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО. Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», — отметил Макрон и добавил, что линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО.

17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции. Турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Отмечается, что в инциденте оказался замешан и второй фрегат Военно-морских сил Турции.

В ноябре 2019 года Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

Позже министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Макрон не имел в виду смерть Североатлантического альянса, когда говорил о «смерти мозга» НАТО. «Когда президент республики говорил о "смерти мозга" НАТО, это не значило смерть НАТО. Это значит, что никто не может игнорировать кризис, который проходит организация», — отметила она.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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