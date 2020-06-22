Международная акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября – Нарышкин

Алексей Вольцев

Международная акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября, в том числе и в онлайн-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского исторического общества, председателя совета фонда «История Отечества», директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

«Уже 3 сентября «Диктант Победы» пройдет во второй раз, и я думаю, что количество участников будет намного больше. Организаторами предусмотрены различные форматы проведения диктанта, включая онлайн», – сказал Нарышкин.

По его словам, победители прошлогодней акции смогут присутствовать на параде в Москве 24 июня.

«Послезавтра победители первого «Диктанта Победы», который проводился год назад и в котором приняли участие около 150 тысяч человек из 23 стран, посетят юбилейный парад на Красной площади», – отметил Нарышкин.

Он добавил, что «для большинства наших граждан участие в этой акции станет поводом еще раз задуматься о беспримерном подвиге нашего народа, совершенном во имя Отечества, во имя мира и жизни на Земле».

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. В этом году она пройдет во второй раз.

Организаторы проекта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие.