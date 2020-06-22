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Михаила Ефремова вырежут из сериала

Михаила Ефремова вырежут из сериалаФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» . Об этом «Телепрограмме» рассказал его коллега по проекту актер Дмитрий Лысенков, передает «Комсомольская правда».

По его словам, продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста. «Надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», — рассказал Лысенков.

Сообщается, что съемки «Вампиров средней полосы» стартовали в Смоленской области до начала пандемии коронавируса. Михаила Ефремова утвердили на главную роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Теперь, как предполагает издание, его место может занять Юрий Стоянов, который снялся в пилотном эпизоде. «Комсомольская правда» обратилась за комментарием к онлайн-платформе Start, где в 2021 году планировался выход сериала, но там от комментариев отказались.

Издание также поинтересовалось о судьбе полнометражных фильмов «Вратарь галактики» и «Конек-горбунок», где снялся Ефремов, и выход которых запланирован в этом году. PR-директор кинокомпании СТВ, снимавшей обе картины, Наталия Москальонова рассказала, что убирать из проката их не планируют.

20 июня стало известно о результатах психолого-психиатрической экспертизы Ефремова. Актер был признан вменяемым. Его осмотрели психолог, психиатр и невролог.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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