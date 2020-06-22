Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии

Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии

Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Просачивание вытекшего топлива на электростанции в Якутии в реку Алазея остановлено, идёт откачка дизтоплива из вырытой траншеи, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"По состоянию на 18.00 по московскому времени просачивание в реку остановлено. Происходит откачка дизтоплива из вырытой траншеи в резервные емкости", - говорится в сообщении.

Двадцать первого июня на дизельной электростанции села Аргахтах в Якутии из-за повреждения топливной емкости в почву вытекло около 3,5 кубометра дизельного топлива. Также дизтопливо просочилось через грунт в реку Алазея. Энергетики перекачали дизельное топливо из поврежденной емкости в соседние емкости. Прокуратура республики сообщала о возбуждении уголовного дела.


Ход работ по ликвидации последствий находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) до полного завершения работ.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Захвативший монастырь опальный священник объяснил получение сана после убийства
Захвативший монастырь опальный священник объяснил получение сана
Внесение изменений в Конституцию Грузии может сорваться
Внесение изменений в Конституцию Грузии может сорваться
Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии
Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии
От "Сердца океана" до траурной броши: культовые украшения из фильмов
От "Сердца океана" до траурной броши: культовые украшения из фильмов
В России захотели поднять минимальные зарплаты
В России захотели поднять минимальные зарплаты
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели лаборатории
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Асмус заявила о разводе с Харламовым

Топ на сегодня

СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке

Еще по теме

В Якутии произошла утечка дизтоплива из 160-тонного резервуара
В Рязанской области из нефтепродуктопровода разлилось дизтопливо
Средняя цена бензина в России превысила 42 рубля
Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции Путина