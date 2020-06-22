Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии

Влада Некрасова

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Просачивание вытекшего топлива на электростанции в Якутии в реку Алазея остановлено, идёт откачка дизтоплива из вырытой траншеи, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"По состоянию на 18.00 по московскому времени просачивание в реку остановлено. Происходит откачка дизтоплива из вырытой траншеи в резервные емкости", - говорится в сообщении.

Двадцать первого июня на дизельной электростанции села Аргахтах в Якутии из-за повреждения топливной емкости в почву вытекло около 3,5 кубометра дизельного топлива. Также дизтопливо просочилось через грунт в реку Алазея. Энергетики перекачали дизельное топливо из поврежденной емкости в соседние емкости. Прокуратура республики сообщала о возбуждении уголовного дела.

Ход работ по ликвидации последствий находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) до полного завершения работ.