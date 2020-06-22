Мясников рассказал, как контролировать холестерин

Вадим Карасев

Врач общей практики и кардиолог Александр Мясников назвал продукты, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови.

При этом популярный ведущий отметил, что употребление полезных продуктов может заменить лекарственные препараты.

Специалист рекомендует включить в свой рацион орехи и дикий рис. Конкретно орехам он и приписывает схожие свойства с лекарствами. По его мнению, ежедневное употребление 70 граммов способствует значительному снижению холестерина. Дикий рис, в свою очередь, тоже активно помогает в борьбе с «плохим» холестерином.

Также, по заявлению эксперта, важно употребление зеленого чая, рыбы, красного винограда и чеснока. Все перечисленные продукты благотворно влияют на сосудистую стенку, и помогают организму в выработке «хорошего» холестерина, пишет «МК в Волгограде», ссылаясь на заявление Мясникова на телеканале «Россия 1».













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