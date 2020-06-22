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Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице

Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице
Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании по Конституции РФ в столице, поправки никого не оставили равнодушными, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

"Мы ожидаем очень высокую явку, потому что поправки в конституцию, наверное, никого не оставили равнодушным, люди заинтересованы. Эти поправки очень важны для страны, люди это понимают. Мы со своей стороны проводим работу по разъяснению содержания поправок. В числовых эквивалентах ожидаемую явку трудно назвать и с чем-то сравнить, потому что такое мероприятие мы проводим впервые. По электронному голосованию, на выборах в Мосгордуму она была выше 90%, это говорит о высочайшей заинтересованности, причем именно в этой форме, поэтому мы прогнозируем высокую явку. Если человек подает заявку на такую форму голосования, то скорее всего он будет участвовать", - сказал Реут.

# Политика
По материалам: ria.ru

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