Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Можно ли заниматься сексом при молочнице

«Мо-о-ло-о-ко-о-о-о!» - звонкий, протяжныйпризыв заставлял бросить утренние дела и бежать за веселой, добродушноймолочницей, чтобы купить свежий дар Буренки. Позитивное начало серьезной темы,правда? Но речь пойдет не о молоке, а о грибах семейства Candida, которыебушуют на слизистой половых органов и вызывают премерзкое заболеваниевагинальный кандидоз или, в простонародье, молочница. Причины возникновения и симптомы молочницы
# Интересное
По материалам: intrigue

Последние новости

Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Захвативший монастырь опальный священник объяснил получение сана после убийства
Захвативший монастырь опальный священник объяснил получение сана
Внесение изменений в Конституцию Грузии может сорваться
Внесение изменений в Конституцию Грузии может сорваться
Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии
Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии
От "Сердца океана" до траурной броши: культовые украшения из фильмов
От "Сердца океана" до траурной броши: культовые украшения из фильмов
В России захотели поднять минимальные зарплаты
В России захотели поднять минимальные зарплаты
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели лаборатории
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Асмус заявила о разводе с Харламовым

Топ на сегодня

СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке

Еще по теме

Как избавиться от хронической молочницы?
Ученые: Грибок слизистой оболочки кишечника может повлиять на здоровье легких
Еда живая и мертвая - Вся правда о молоке (10.03.2018)
О самом главном - Метаболический синдром (07.12.2017)