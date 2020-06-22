Можно ли заниматься сексом при молочнице

Алексей Вольцев

«Мо-о-ло-о-ко-о-о-о!» - звонкий, протяжныйпризыв заставлял бросить утренние дела и бежать за веселой, добродушноймолочницей, чтобы купить свежий дар Буренки. Позитивное начало серьезной темы,правда? Но речь пойдет не о молоке, а о грибах семейства Candida, которыебушуют на слизистой половых органов и вызывают премерзкое заболеваниевагинальный кандидоз или, в простонародье, молочница. Причины возникновения и симптомы молочницы