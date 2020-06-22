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На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России

На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России

18-летняя россиянка Настя Тропицель, которая вела в Instagram блог о заработке в интернете и работе над собой, погибла в ДТП на Бали. По предварительным данным, столкнулись два мотоцикла, на одном из которых ехала девушка.

Настя часто путешествовала и отдавала предпочтение экзотическим странам. Свой первый миллион, по ее признанию, девушка заработала в 15 лет. Под последним постом в аккаунте девушки — сотни комментариев с соболезнованиями.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — отмечается в одном сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, как сотрудники медицинских служб увозят тело после осмотра полицией.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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