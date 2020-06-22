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На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели лаборатории

На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели лаборатории

В Антарктиде частично сгорела российская станция "Мирный". Утрачены ряд важных помещений и оборудование, из сотрудников никто не пострадал.

Как сообщается на сайте Арктического и Антарктического НИИ, пожар начался в метеокабинете Дома Радио. Здание в итоге выгорело полностью – утрачены кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, гидрометеорологическая лаборатория и не только.

В ходе пожара пламя перекинулось на соседнее здание, но его успели потушить. 11 человек, живших в Доме Радио, эвакуированы и расселены в других помещениях. Причины пожара будет выяснять специальная комиссия.

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По материалам: uposters.ru

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