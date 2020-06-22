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"На ровном месте". Раскрыты подробности гибели блогера Насти Тропицель

"На ровном месте". Раскрыты подробности гибели блогера Насти Тропицель
Популярный Instagram-блогер Настя Тропицель погибла на Бали, катаясь на мотоцикле, сообщает Nation News.

Подробности гибели 18-летней Тропицель рассказал ее коллега Андрей Петров.

"Тропицель ехала на мотоцикле со скоростью не более 100 километров в час. Причиной аварии, по его (Петрова, – ред.) словам, стала проблема с передним колесом мотоцикла. Молодой человек описал это как колебания "на ровном месте", – сказано в сообщении.

Близкие девушки утверждают, что она была очень аккуратным водителем.


сообщило о гибели на Бали 18-летней российской блогерши.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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