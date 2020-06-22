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Набиуллина подала знак с помощью украшения

Набиуллина подала знак с помощью украшенияЭльвира НабиуллинаКадр: Россия 24

Во время пресс-конференции, на которой стало известно о понижении ключевой ставки, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина надела в качестве украшения брошку с голубем. Видеозапись выступления опубликована на канале регулятора в YouTube.

Голубь считается символом мира, а для монетарных властей государств, как правило, становится знаком смягчения денежно-кредитной политики. Такое решение может проводиться за счет снижения базовой ставки, помощи банкам в изменении нормативов или увеличения количества денег в национальной экономике.

В декабре прошлого года Набиуллина, отвечая на вопрос, считает ли она себя «голубем» или «ястребом» (сторонник ужесточения денежно-кредитной политики), сказала, что не уверена, птица ли она вообще.

В конце марта глава ЦБ вышла на пресс-конференцию с брошью в виде неваляшки. Тогда Набиуллина сообщила о сохранении ключевой ставки. А месяц спустя она вышла на публику с брошью в виде дома и рассказала о снижении ставки.

В пятницу, 19 июня, Центробанк понизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых. Это рекордно низкое значение за всю историю России.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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