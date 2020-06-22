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Названы европейские страны с самым дешевым электричеством

Названы европейские страны с самым дешевым электричеством
Жители Лихтенштейна больше всех в Европе могут купить электричества на свои средние зарплаты, меньше всех – жители Молдавии, причем между ними отмечена десятикратная разница, свидетельствует исследование РИА Новости.

В основе рейтинга европейских стран по доступности электроэнергии для населения лежит количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019–начале 2020 года. Россия расположилась в его середине.

Лихтенштейн и Исландия: хоть засветись

Лидером по доступности электроэнергии стал Лихтенштейн, жители этого небольшого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату более 32 тысяч киловатт-часов в месяц. В княжестве одни из самых высоких зарплат в Европе, а тарифы на электричество при этом ниже, чем во многих экономически развитых странах. В пересчете на рубли стоимость электроэнергии в Лихтенштейне составляет 12,9 рубля за киловатт-час.

На втором месте по объему доступного электричества находится Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 29,5 тысячи киловатт-часов.


Норвегии, Люксембурга и Нидерландов.

Молдавия: темновато

Последнее место по объему электроэнергии, которую жители могут приобрести на среднемесячные зарплаты, занимает Молдавия – 3,2 тысячи киловатт-часов, то есть в 10 раз меньше, чем в Лихтенштейне. Тарифы на электроэнергию в Молдавии далеко не самые высокие, однако уровень зарплат низкий. Один киловатт-час здесь стоит 7,9 рубля

Помимо Молдавии, внизу рейтинга Румыния, Латвия и Черногория. Жители этих стран могут приобрести не более 5 тысяч киловатт-часов электроэнергии в месяц.

Россия: между Казахстаном и Белоруссией

Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е место. На среднемесячную зарплату россияне могу позволить себе порядка 12,8 тысячи киловатт-часов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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