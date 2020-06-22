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Названы способы накопить на безбедную старость

Названы способы накопить на безбедную старостьФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.

По его словам, россиянам стоит рассмотреть варианты с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и банковскими вкладами. При этом Юрченко отметил, что они обладают относительно невысокой доходностью.

Также экономист посоветовал обратить внимание на рынок ценных бумаг. Однако, предупредил он, чтобы добиться успехов в этой сфере, необходимо научиться разбираться в работе финансовых инструментов.

Еще одним способом получить дополнительный доход к пенсии Юрченко назвал вложения в недвижимость, которую впоследствии можно будет сдать в аренду. Но и в этом варианте имеются свои минусы, среди которых высокие цены, а также риск повышения налога на имущество.

«Беда нашей экономики в том, что мы не можем устойчиво прогнозировать на длинные временные интервалы. Поэтому выбор любого финансового инструмента это своеобразная рулетка. У людей есть много вариантов, но каждый из них — это риск», — резюмировал он.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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