Названы способы накопить на безбедную старость

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.

По его словам, россиянам стоит рассмотреть варианты с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и банковскими вкладами. При этом Юрченко отметил, что они обладают относительно невысокой доходностью.

Также экономист посоветовал обратить внимание на рынок ценных бумаг. Однако, предупредил он, чтобы добиться успехов в этой сфере, необходимо научиться разбираться в работе финансовых инструментов.

Еще одним способом получить дополнительный доход к пенсии Юрченко назвал вложения в недвижимость, которую впоследствии можно будет сдать в аренду. Но и в этом варианте имеются свои минусы, среди которых высокие цены, а также риск повышения налога на имущество.

«Беда нашей экономики в том, что мы не можем устойчиво прогнозировать на длинные временные интервалы. Поэтому выбор любого финансового инструмента это своеобразная рулетка. У людей есть много вариантов, но каждый из них — это риск», — резюмировал он.