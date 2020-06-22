«Не все соки из фруктов»: Чем полезен морковный сок и как он влияет на организм человека?

Анастасия Иванова

Согласитесь, все любят свежевыжатый сок. Сок можно делать из любых фруктов и даже смешивать между собой. Свежевыжатый сок очень полезен своими витаминами, а также богат множеством полезных минералов. Но полезный сок можно получить не только из фруктов, но и из овощей. Например, самым полезным овощем является морковь. Она положительно влияет на состояние организма, но нужно обязательно знать какой вред употребление моркови может принести нашему организму.

Давайте для начала разберём, какую пользу несет морковь, и как наш организм меняется с ее употреблением.

Энергетическая ценность:

Белки 1 грамм.Жиры 1 грамм.Углеводы 51 грамм.Калорийность 56 ккал (на 100 грамм).

Полезные вещества:

В состав моркови входят такие витамины и минералы как:

витамины А, В, С, D Е, К;никотиновая кислота;железо и цинк;селеном;марганец;алюминий и фосфор;медь;калий и кальций;натрий.





Это далеко не все полезные микроэлементы находящиеся в составе моркови. Морковь содержит буквально все то, что нужно человеку. Благодаря всем этим компонентам можно сделать вывод, что морковь:

нормализует зрение;улучшает работу пищеварительной системы;повышает иммунитет;улучшает состояние костей, зубов, волос и ногтей;нормализует работу щитовидной железы;улучшает состояние кожи;очищает организм от вредных токсинов;нормализует работу печени.

Помимо всего, морковный сок хорошо устраняет состояние голода, уменьшает количество холестерина в крови, повышает гемоглобин, улучшает работу нервной системы, действует как антибактериальное средство.

Морковный сок помогает лечить полость рта про кровоточивости, при стоматите и язвах. Многие говорят, что морковный сок также помогает при плохом мочеиспускании и даже предотвращает появление заболевания рака крови.

Детям:

Морковный сок безусловно полезен детям ведь он защищает ребенка от различных заболеваний и укрепляет его иммунитет, что помогает бороться с вирусами.

Употреблять сок можно не только детям, но и беременным женщинам, а также при грудном вскармливании. Морковный сок улучшает качество молока матери и защищает организм ребенка с первых дней жизни.

Противопоказания:

Несмотря на все полезные свойства сока моркови у него есть несколько противопоказаний с которыми нужно быть осторожными, чтобы не причинить вред здоровью. К таким противопоказаниям относятся:

Индивидуальная непереносимость.Острая язва желудка и острый панкреатит.Аллергическая реакция.Высокий уровень сахара в крови.Повышенная кислотность.

Хоть морковный сок несет в себе много полезного, но его частое употребление может отрицательно сказаться на состояние нашего организма. Поэтому стоит внимательно изучить все противопоказания или же проконсультироваться с врачом.