Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » «Не все соки из фруктов»: Чем полезен морковный сок и как он влияет на организм человека?

«Не все соки из фруктов»: Чем полезен морковный сок и как он влияет на организм человека?

«Не все соки из фруктов»: Чем полезен морковный сок и как он влияет на организм человека?

Согласитесь, все любят свежевыжатый сок. Сок можно делать из любых фруктов и даже смешивать между собой. Свежевыжатый сок очень полезен своими витаминами, а также богат множеством полезных минералов. Но полезный сок можно получить не только из фруктов, но и из овощей. Например, самым полезным овощем является морковь. Она положительно влияет на состояние организма, но нужно обязательно знать какой вред употребление моркови может принести нашему организму.

Давайте для начала разберём, какую пользу несет морковь, и как наш организм меняется с ее употреблением.

Энергетическая ценность:


Белки 1 грамм.
Жиры 1 грамм.
Углеводы 51 грамм.
Калорийность 56 ккал (на 100 грамм).

Полезные вещества:

В состав моркови входят такие витамины и минералы как:


витамины А, В, С, D Е, К;
никотиновая кислота;
железо и цинк;
селеном;
марганец;
алюминий и фосфор;
медь;
калий и кальций;
натрий.


Это далеко не все полезные микроэлементы находящиеся в составе моркови. Морковь содержит буквально все то, что нужно человеку. Благодаря всем этим компонентам можно сделать вывод, что морковь:


нормализует зрение;
улучшает работу пищеварительной системы;
повышает иммунитет;
улучшает состояние костей, зубов, волос и ногтей;
нормализует работу щитовидной железы;
улучшает состояние кожи;
очищает организм от вредных токсинов;
нормализует работу печени.

Помимо всего, морковный сок хорошо устраняет состояние голода, уменьшает количество холестерина в крови, повышает гемоглобин, улучшает работу нервной системы, действует как антибактериальное средство.

Морковный сок помогает лечить полость рта про кровоточивости, при стоматите и язвах. Многие говорят, что морковный сок также помогает при плохом мочеиспускании и даже предотвращает появление заболевания рака крови.

Детям:

Морковный сок безусловно полезен детям ведь он защищает ребенка от различных заболеваний и укрепляет его иммунитет, что помогает бороться с вирусами.

Употреблять сок можно не только детям, но и беременным женщинам, а также при грудном вскармливании. Морковный сок улучшает качество молока матери и защищает организм ребенка с первых дней жизни.

Противопоказания:

Несмотря на все полезные свойства сока моркови у него есть несколько противопоказаний с которыми нужно быть осторожными, чтобы не причинить вред здоровью. К таким противопоказаниям относятся:


Индивидуальная непереносимость.
Острая язва желудка и острый панкреатит.
Аллергическая реакция.
Высокий уровень сахара в крови.
Повышенная кислотность.

Хоть морковный сок несет в себе много полезного, но его частое употребление может отрицательно сказаться на состояние нашего организма. Поэтому стоит внимательно изучить все противопоказания или же проконсультироваться с врачом. 

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели лаборатории
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню «разобраться»
Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню
Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора Крида
Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора
Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Добровольцы – детям»
Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции
Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню памяти и скорби
Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню
Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы
Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы
Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса сочинений «Без срока давности»
Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса

Топ на сегодня

СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке

Еще по теме

«Красив как василек»: Цикорий-полезные свойства и противопоказания
Чем полезен чай из луковой шелухи и какой вред он может принести?
«Спасет от многого»: Корень имбиря — полезные свойства и противопоказания.
«Не все приправы вредны»: Паприка — лечебные и полезные свойства, вред