Негативный расклад. В "Нафтогазе" испугались разрыва с "Газпромом"

Влада Некрасова

Украина может лишиться транзита газа из РФ из-за судебного иска по оспариванию выделения оператора ГТС из "Нафтогаза", заявил руководитель компании Андрей Коболев в интервью агентству LIGA.net.

Иск ранее подали депутаты фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По словам главы "Нафтогаза", в случае, если суд признает выделение ГТС незаконным, Секретариат энергетического сообщества может отнять сертификацию.





"Такой расклад будет крайне негативным для Украины и позитивным для "Газпрома", поскольку будет отменена норма "качай или плати", – считает Андрей Коболев.

"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", – пояснил глава "Нафтогаза".

Ранее радио Sputnik сообщало, что в "Нафтогазе Украины" заявили о намерении задать российскому "Газпрому" "вопросы" на сумму 17,3 миллиарда долларов.