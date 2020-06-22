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Негативный расклад. В "Нафтогазе" испугались разрыва с "Газпромом"

Негативный расклад. В "Нафтогазе" испугались разрыва с "Газпромом"
Украина может лишиться транзита газа из РФ из-за судебного иска по оспариванию выделения оператора ГТС из "Нафтогаза", заявил руководитель компании Андрей Коболев в интервью агентству LIGA.net.

Иск ранее подали депутаты фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По словам главы "Нафтогаза", в случае, если суд признает выделение ГТС незаконным, Секретариат энергетического сообщества может отнять сертификацию.


"Такой расклад будет крайне негативным для Украины и позитивным для "Газпрома", поскольку будет отменена норма "качай или плати", – считает Андрей Коболев.

"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", – пояснил глава "Нафтогаза".

Ранее радио Sputnik сообщало, что в "Нафтогазе Украины" заявили о намерении задать российскому "Газпрому" "вопросы" на сумму 17,3 миллиарда долларов.

# В мире / Экономика
По материалам: ria.ru

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