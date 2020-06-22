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Новый ролик ЦИК с призывом голосовать по поправкам в Конституцию назвали сексистским

Новый ролик ЦИК с призывом голосовать по поправкам в Конституцию назвали сексистским

До голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации осталось меньше двух недель (голосование состоится 1 июля), и Центральная избирательная комиссия выпускает о своей работе все больше новостей. Так, в ее телеграм-канале появился ролик под названием "Сделай хоть что-нибудь!", вызвавший у интернет-пользователей неоднозначную реакцию.

В кадре показана семья с двумя детьми в выходной день. Мать делает уборку, дочь играет на скрипке, сын сидит у коробки с игрушками, а отец лежит на диване с планшетом в руках. Жена прерывает его отдых просьбой сделать хоть что-нибудь в выходной день. Он соглашается и уходит из дома. Возвращается мужчина, вероятно, поздно, потому что супруга укладывает детей спать. На вопрос, где он был, муж отвечает, что "голосовал за Конституцию", а затем просит жену тоже "сделать хоть что‑нибудь полезное".


Креатив создателей ролика вызвал обсуждения в сети, обвинения в сексизме, мизогинии и оскорблении женщин, занимающихся домашней работой.Мне горько за мою страну по тысяче причин, и вот эта топорная, оскорбительная для женщин, сляпанная на наши налоги реклама — одна из них,— прокомментировала ролик создательница телеграм-канала "Дочь разбойника" Настя Красильникова.


Кадр из видео


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По материалам: spletnik.ru

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